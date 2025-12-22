بیوی کے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا؟ ایک سال بعد شوہر کو گرفتار کر لیا گیا، محبت، شادی اور دھوکہ دہی کی مکمل کہانی
خاتون کاالزام ہے کہ دونوں افراد نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، جب کہ اس کے شوہر نے اس پورے واقعے کی ویڈیو بنائی۔
پٹنہ: بہار کی راجدھانی پٹنہ سے خواتین کے خلاف جرائم کا ایک انتہائی سنگین اور چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک خاتون نے اپنے ہی شوہر اور اس کے دوست پر گینگ ریپ کا الزام لگایا ہے۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے ملزم شوہر کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ جرم میں ملوث دوسرا ملزم تاحال فرار ہے۔ پولیس اس کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔
انو کماری، سیکرٹریٹ ایس ڈی پی او کا کہنا ہے کہ "گرفتار ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے مفرور ساتھی کے بارے میں پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے ممکنہ ٹھکانوں پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اسے بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ تفتیش کے بعد ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔"
پورا معاملہ کیا ہے؟: متاثرہ کے مطابق، یہ واقعہ 11 اگست 2024 کی صبح 3:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ وہ اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں سو رہی تھی۔ اس کا اجنبی شوہر تالہ توڑ کر دوست کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ خاتون کا الزام ہے کہ دونوں افراد نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، جب کہ اس کے شوہر نے اس پورے واقعے کی ویڈیو بنائی۔
ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی: خاتون نے بتایا کہ جب اس نے احتجاج کیا تو اس کے شوہر نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی اور گھر کو آگ لگانے کی دھمکی بھی دی۔ متاثرہ کے شثر مچانے پر ملزم شوہر کا دوست موقع سے فرار ہوگیا۔ اس نے اس کا موبائل فون اور تقریباً سات ہزار روپے نقد بھی چھین لیے۔
ذہنی اذیت: متاثرہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ واقعے کے بعد جب وہ شکایت درج کروانے پولیس اسٹیشن گئی تو اس کے شوہر نے اسے دھمکیاں دینا اور ذہنی تشدد کرنا شروع کردیا۔ خاتون کے مطابق ملزم نے اسے اغوا کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور اس کے گھر کو جلانے کی دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس نے بتایا کہ میاں بیوی کافی عرصے سے الگ رہ رہے تھے۔
طلاق کے بغیر دوسری شادی: خاتون نے اپنے شوہر پر قانونی طلاق کے بغیر دوسری شادی کرنے کا سنگین الزام بھی لگایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ گھناؤنا جرم بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جب اس نے اس کی دوسری شادی کی مخالفت کی۔ متاثرہ شخص کے مطابق یہ حملہ مکمل طور پر منصوبہ بند تھا۔
10 سال پہلے شادی ہوئی: متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے 14 اگست 2024 کو ریپ سمیت سنگین دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی۔ گرفتار ملزم نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ اس کی شادی تقریباً 10 سال قبل مقتولہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شادی کے تقریباً پانچ سال بعد ان کے تعلقات خراب ہونے لگے اور اکثر جھگڑے ہوتے رہے۔ پھر اس نے دوسری شادی کر لی اور دونوں بیویاں الگ۔ الگ رہنے لگیں۔
ششی تھرور نے اٹھائے سوال: کانگریس ایم پی ششی تھرور نے بھی اس معاملے پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا، "میرے حالیہ اقدام پر اعتراض کرنے والوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس حملے میں ملوث افراد کو سزا کیوں نہیں دی جانی چاہیے؟ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد اسے طلاق دینے کی زحمت تک نہیں کی۔ قانون کے تحت اس پر ریپ کا الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ ہمارے ریپ قوانین میں کیا غلط ہے۔"
ہیلپ لائن: اگر آپ، کسی دوست، رشتہ دار، یا جاننے والے کو مدد کی ضرورت ہو تو شکتی سرکشا دل کے موبائل نمبر: 9296598170 اور 9296580210 پر رابطہ کریں۔