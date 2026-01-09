ای ڈی کے چھاپوں کے بعد مغربی بنگال میں سیاست گرم، ممتا بنرجی آج احتجاجی مارچ کی قیادت کریں گی
اس سال مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انتخابات سے پہلے ہی سیاست گرم ہو گئی ہے۔
Published : January 9, 2026 at 9:54 AM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی آج جمعہ 9 جنوری کو کولکتہ میں احتجاج کریں گی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے مبینہ کوئلہ اسمگلنگ گھوٹالہ کے سلسلے میں آئی پی اے سی کے دفتر پر چھاپے کے بعد۔ ای ڈی نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر کلکتہ میں جاری تلاشی آپریشن کے دوران اعلیٰ سیاسی مشاورتی گروپ آئی پیک کے ڈائریکٹر پرتیک جین کے گھر میں داخل ہونے اور دستاویزات اور الیکٹرانک آلات سمیت "اہم ثبوت" لے جانے کا الزام لگایا ہے۔
ایک بیان میں ای ڈی نے کہا کہ اس کی ٹیم نے، بڑی تعداد میں پولیس افسران کے ساتھ، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی آمد تک پرامن اور پیشہ ورانہ انداز میں تلاشی کارروائی کی، ممتا بنرجی پرتیک جین کے گھر میں داخل ہوئے اور اہم ثبوتوں سمیت اہم دستاویزات اور الیکٹرانک آلات لے گئے۔
جمعرات کی صبح، ممتا بنرجی ایک عوامی سڑک پر واقع آئی پی اے سی کے دفتر گئیں اور مرکزی ایجنسی پر پارٹی سے متعلق ڈیٹا، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور اسٹریٹجک دستاویزات کو غیر قانونی طور پر ضبط کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فرانزک ماہرین نے چھاپے کے دوران ڈیٹا منتقل کیا، اسے "جرم" قرار دیا اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو بنگال میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) سے جمہوری طریقے سے لڑنے کا چیلنج دیا۔
ممتا بنرجی نے کہا کہ I-PAC کوئی نجی تنظیم نہیں ہے بلکہ آل انڈیا ترنمول کانگریس (AITC) کی ایک مجاز ٹیم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ای ڈی نے پارٹی کے اہم دستاویزات ضبط کر لیے ہیں، بشمول انتخابی فہرستوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) سے متعلق ڈیٹا، حالانکہ ٹی ایم سی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے جو باقاعدگی سے انکم ٹیکس ادا کرتی ہے۔ دریں اثنا، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جمعرات کو ٹی ایم سی سپریمو پر اس وقت شدید حملہ کیا جب وہ پولیٹیکل کنسلٹنسی فرم I-PAC کے کولکتہ کے دفتر گئی، جس پر کوئلہ اسکام کے سلسلے میں ای ڈی نے چھاپہ مارا تھا۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، بی جے پی نے الزام لگایا کہ ای ڈی کے چھاپے کے دوران بنرجی کے اقدامات نے "پریشان کن سوالات" کھڑے کر دیے اور "گہری سازش" کا اشارہ دیا۔ پارٹی نے دعویٰ کیا کہ ایک موجودہ وزیر اعلیٰ پارٹی دستاویزات اور ہارڈ ڈسک کو بازیافت کرنے کے لیے تفتیشی مقام پر پہنچنا ڈیمیج کنٹرول نہیں بلکہ شواہد کو چھپانے کی کوشش تھی۔ بی جے پی نے کہا، ’’اگر مغربی بنگال کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وزیر اعلیٰ تحقیقاتی مقام سے فائلیں جمع کرنے میں کیوں جلدی کریں گی؟‘‘ بی جے پی نے یہ بھی کہا کہ سچ آخر کار سامنے آئے گا اور بنگال "بی جے پی کو ووٹ دے گا۔"