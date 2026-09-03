ٹی ایم سی کے دفتر پر علی الصبح حملہ، فرنیچر توڑ دیا، فون چھین لیے، ابھیشیک بنرجی کا بی جے پی پر سنگین الزام
ابھیشیک بنرجی نے اس حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی شیئر کی ہے۔ انہوں نے کارکنوں کے ساتھ مارپیٹ کا بھی الزام لگایا۔
Published : September 3, 2026 at 10:20 AM IST
کولکتہ: ترنمول کانگریس (TMC) کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی کے کیمک اسٹریٹ پر واقع دفتر پر دھاوا بولا گیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اس پر ابھیشیک بنرجی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) کے کارکنوں پر سنگین الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کی علی الصبح ہتھیاروں سے لیس بی جے پی کے غنڈوں نے پارٹی کے دفتر پر دھاوا بولا اور وہاں توڑ پھوڑ کی۔
سوشل میڈیا 'ایکس' (ٹویٹر) پر واقعے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ابھیشیک بنرجی نے لکھا:
"آج صبح کیمک اسٹریٹ پر جو کچھ ہوا، وہ قانون کی بالادستی پر ایک شرمناک حملہ ہے۔ صبح تقریباً 4:30 بجے، ہتھیاروں سے لیس بی جے پی کے غنڈوں نے کولکتہ کے قلب میں واقع ہمارے پارٹی آفس پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے ہمارے لوگوں پر حملہ کیا، ان کے فون چھین لیے، فرنیچر توڑ دیا، آفس میں توڑ پھوڑ کی اور الیکٹرانک سامان تباہ کر دیا۔
What happened at Camac Street this morning is a disgraceful assault on the rule of law.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 3, 2026
At around 4.30 am, BJP hooligans, armed with weapons, stormed our party office in the heart of Kolkata. They attacked our people, snatched their phones, smashed furniture, ransacked the… pic.twitter.com/J3LrSsmKJI
پولیس کی جانب سے دو گھنٹے تک کوئی جواب نہیں ملا
انہوں نے سوال کیا کہ کولکتہ پولیس کہاں تھی؟ ہمارے لوگوں اور وکلاء کی جانب سے بار بار کالز اور ای میلز کیے جانے کے باوجود، تقریباً دو گھنٹے تک کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ انتہائی قابلِ مذمت اور ناقابلِ قبول ہے۔"
بنگال میں قانون کی حکمرانی آخر بچی ہی کیا؟
انہوں نے مزید لکھا: "ہم اس حملے میں ملوث ہر شخص کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی بھی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تشدد کی منصوبہ بندی کس نے کی، اسے کس نے منظم اور ہدایت دی اور بار بار اطلاع دیے جانے کے باوجود پولیس کارروائی کرنے میں کیوں ناکام رہی۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا ہتھیاروں سے لیس غنڈوں کا کوئی بھی گروہ قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگ صبح 4:30 بجے ہتھیاروں کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی کے آفس میں گھس سکتے ہیں، لوگوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب کہ پولیس وہاں موجود نہیں ہوتی، تو مغربی بنگال میں قانون کی حکمرانی آخر بچی ہی کیا ہے؟ اب بہت ہو چکا۔ ملزمین کو گرفتار کریں۔ جوابدہی طے کریں۔ ابھی کارروائی کریں۔"
This is what the BJP has done to my party office in the early hours of this morning.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 3, 2026
Will the Governor of WB act? Will the Union Home Minister act? Will the PMO act? Or will they continue to look the other way?
It is high time the judiciary, particularly the Calcutta High… pic.twitter.com/SLNwNQ6u7k
کیا مغربی بنگال کے گورنر کوئی قدم اٹھائیں گے؟
انہوں نے مزید لکھا: "آج علی الصبح بی جے پی نے میرے پارٹی آفس کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے۔ کیا مغربی بنگال کے گورنر کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کیا مرکزی وزیرِ داخلہ کوئی کارروائی کریں گے؟ کیا پی ایم او (PMO) کوئی ایکشن لے گا؟ یا وہ بس اسے نظر انداز کرتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ عدلیہ، خاص طور پر کلکتہ ہائی کورٹ، اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور مغربی بنگال میں قانون کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے اور سوویندو ادھیکاری سے ایک براہِ راست سوال: آپ ترنمول کانگریس اور مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں کہ آپ کو ڈرانے دھمکانے کے ایسے ہتھکنڈے اپنانے پڑ رہے ہیں؟"
بی جے پی کی یہ سیاسی غنڈہ گردی ہے
اگر مغربی بنگال میں اپوزیشن کے ساتھ تشدد، توڑ پھوڑ اور ڈرانے دھمکانے کے ذریعے ایسا ہی برتاؤ کیا جانا ہے، تو وزیرِ اعلیٰ کے پاس عہدے پر بنے رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ سیاسی غنڈہ گردی ہے۔ اس کے ذمہ دار لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور جو لوگ خاموش رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، انہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ ایسی ہر حرکت یاد رکھی جائے گی۔ ہر حملہ، ڈرانے دھمکانے کی ہر کوشش اور طاقت کا ہر غلط استعمال۔ کچھ بھی بھلایا نہیں جائے گا۔