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ٹی ایم سی کے دفتر پر علی الصبح حملہ، فرنیچر توڑ دیا، فون چھین لیے، ابھیشیک بنرجی کا بی جے پی پر سنگین الزام

ابھیشیک بنرجی نے اس حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی شیئر کی ہے۔ انہوں نے کارکنوں کے ساتھ مارپیٹ کا بھی الزام لگایا۔

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ابھیشیک بنرجی (Photo Credit: ETV BHARAT فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2026 at 10:20 AM IST

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کولکتہ: ترنمول کانگریس (TMC) کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی کے کیمک اسٹریٹ پر واقع دفتر پر دھاوا بولا گیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اس پر ابھیشیک بنرجی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) کے کارکنوں پر سنگین الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کی علی الصبح ہتھیاروں سے لیس بی جے پی کے غنڈوں نے پارٹی کے دفتر پر دھاوا بولا اور وہاں توڑ پھوڑ کی۔

سوشل میڈیا 'ایکس' (ٹویٹر) پر واقعے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ابھیشیک بنرجی نے لکھا:
"آج صبح کیمک اسٹریٹ پر جو کچھ ہوا، وہ قانون کی بالادستی پر ایک شرمناک حملہ ہے۔ صبح تقریباً 4:30 بجے، ہتھیاروں سے لیس بی جے پی کے غنڈوں نے کولکتہ کے قلب میں واقع ہمارے پارٹی آفس پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے ہمارے لوگوں پر حملہ کیا، ان کے فون چھین لیے، فرنیچر توڑ دیا، آفس میں توڑ پھوڑ کی اور الیکٹرانک سامان تباہ کر دیا۔

پولیس کی جانب سے دو گھنٹے تک کوئی جواب نہیں ملا

انہوں نے سوال کیا کہ کولکتہ پولیس کہاں تھی؟ ہمارے لوگوں اور وکلاء کی جانب سے بار بار کالز اور ای میلز کیے جانے کے باوجود، تقریباً دو گھنٹے تک کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ انتہائی قابلِ مذمت اور ناقابلِ قبول ہے۔"

west bengal tmc leader abhishek banerjee office vandalised allege bjp hooligans attack, Urdu News
ابھیشیک بنرجی (Photo Credit: ETV BHARAT فائل فوٹو)

بنگال میں قانون کی حکمرانی آخر بچی ہی کیا؟

انہوں نے مزید لکھا: "ہم اس حملے میں ملوث ہر شخص کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی بھی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تشدد کی منصوبہ بندی کس نے کی، اسے کس نے منظم اور ہدایت دی اور بار بار اطلاع دیے جانے کے باوجود پولیس کارروائی کرنے میں کیوں ناکام رہی۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا ہتھیاروں سے لیس غنڈوں کا کوئی بھی گروہ قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگ صبح 4:30 بجے ہتھیاروں کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی کے آفس میں گھس سکتے ہیں، لوگوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب کہ پولیس وہاں موجود نہیں ہوتی، تو مغربی بنگال میں قانون کی حکمرانی آخر بچی ہی کیا ہے؟ اب بہت ہو چکا۔ ملزمین کو گرفتار کریں۔ جوابدہی طے کریں۔ ابھی کارروائی کریں۔"

کیا مغربی بنگال کے گورنر کوئی قدم اٹھائیں گے؟

انہوں نے مزید لکھا: "آج علی الصبح بی جے پی نے میرے پارٹی آفس کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے۔ کیا مغربی بنگال کے گورنر کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کیا مرکزی وزیرِ داخلہ کوئی کارروائی کریں گے؟ کیا پی ایم او (PMO) کوئی ایکشن لے گا؟ یا وہ بس اسے نظر انداز کرتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ عدلیہ، خاص طور پر کلکتہ ہائی کورٹ، اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور مغربی بنگال میں قانون کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے اور سوویندو ادھیکاری سے ایک براہِ راست سوال: آپ ترنمول کانگریس اور مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں کہ آپ کو ڈرانے دھمکانے کے ایسے ہتھکنڈے اپنانے پڑ رہے ہیں؟"

بی جے پی کی یہ سیاسی غنڈہ گردی ہے

اگر مغربی بنگال میں اپوزیشن کے ساتھ تشدد، توڑ پھوڑ اور ڈرانے دھمکانے کے ذریعے ایسا ہی برتاؤ کیا جانا ہے، تو وزیرِ اعلیٰ کے پاس عہدے پر بنے رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ سیاسی غنڈہ گردی ہے۔ اس کے ذمہ دار لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور جو لوگ خاموش رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، انہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ ایسی ہر حرکت یاد رکھی جائے گی۔ ہر حملہ، ڈرانے دھمکانے کی ہر کوشش اور طاقت کا ہر غلط استعمال۔ کچھ بھی بھلایا نہیں جائے گا۔

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TAGGED:

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