'مغربی بنگال اسمبلی کے اسپیکر کو وقت کی حد معلوم'، ترنمول کانگریس کے دس باغی ارکانِ اسمبلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا تبصرہ
بینچ ممتا بنرجی کی قیادت والے ترنمول کانگریس دھڑے کے رکنِ اسمبلی سوہندیب چٹوپادھیائے کی عرضی پر سماعت کر رہی تھی۔
Published : September 28, 2026 at 3:23 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز مغربی بنگال اسمبلی کے اسپیکر سے کہا ہے کہ وہ ترنمول کانگریس (ممتا بنرجی) کے رکن سوہندیب چٹوپادھیائے کی درخواستوں پر تین ماہ کے اندر فیصلہ کریں۔ اس درخواست میں ریتابرت بنرجی دھڑے کے دس ارکانِ اسمبلی کو مبینہ دل بدلی (پارٹی بدلنے) کی وجہ سے آئین کے دسویں شیڈول (Anti Defection Law) کے تحت نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
اس معاملے کی سماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا کی بینچ نے کی۔ یہ بینچ ممتا بنرجی کی قیادت والے ترنمول کانگریس (TMC) دھڑے کے ایم ایل اے سوہندیب چٹوپادھیائے کی دائر کردہ عرضی پر سماعت کر رہی تھی۔
باغی ارکانِ کے خلاف دائر نااہلی کی درخواست
اپنی درخواست میں چٹوپادھیائے نے اسپیکر کو باغی ارکانِ اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی کی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ بینچ نے نوٹ کیا کہ نااہلی کی یہ درخواستیں 8 جولائی 2026 کو دائر کی گئی تھیں۔ عدالت نے کہا کہ اسپیکر سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اس درخواست پر 8 اکتوبر 2026 تک اپنا فیصلہ سنا دیں۔
آئین کے دسویں شیڈول کے تحت نااہل
بینچ نے مغربی بنگال اسمبلی کے اسپیکر سے اپیل کی کہ وہ ٹی ایم سی (ممتا) دھڑے کے رکن سوہندیب چٹوپادھیائے کی دائر کردہ درخواست پر 8 اکتوبر تک فیصلہ کریں۔ ان درخواستوں میں ریتابرت بنرجی گروپ کے ارکانِ اسمبلی کو مبینہ طور پر پارٹی بدلنے کے جرم میں آئین کے دسویں شیڈول کے تحت نااہل ٹھہرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
تین ماہ کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے: سپریم کورٹ
بینچ نے واضح کیا کہ 'کیشم میگھ چندر سنگھ' کیس میں سپریم کورٹ نے پورے اختیار کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا ہے کہ نااہلی کی درخواست پر ایک مناسب وقت، یعنی تین ماہ کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ بینچ نے مزید کہا کہ اس معاملے میں 3 ماہ کا وقت 8 اکتوبر 2026 کو ختم ہو جائے گا۔ بینچ کے مطابق، عدالت کے پاس یہ ماننے کی پوری وجہ موجود ہے کہ ریاستی اسمبلی کے اسپیکر اس عدالت کے طے کردہ اصولوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور وہ مقررہ وقت کے اندر درست فیصلہ لینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔