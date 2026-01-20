اپنے دادا کی قبر سے مٹی لے کر ایس آئی آر سماعت سنٹر پہنچا سالک، ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ کیا
مالدہ میں، نوجوان اپنے دادا کی قبر کی مٹی لے کر SIR سماعت سنٹر پہنچا تاکہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ ثابت کر سکے۔
January 20, 2026
مالدہ (مغربی بنگال): ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا! اسے بار بار ایس آئی آر سماعت کے لیے طلب کیا جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک دستاویز مانگی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اراضی کے کاغذات بھی۔ اس کے پاس تمام پرانے کاغذات اپنے والد کے نام پر ہیں، لیکن ان کے دادا کے نام پر کوئی دستاویز نہیں ہے۔ چنانچہ اپنا رشتہ ثابت کرنے کے لیے ایک شخص اپنے دادا کی قبر کی مٹی لے کر سماعت سنٹر پہنچا۔ اس نے مٹی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ ہندوستانی ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ پیر کو مالدہ کے ہریش چندر پور میں پیش آیا۔
سالک مغربی بنگال کے مالدہ کے ہریش چندر پور بلاک ایک کے گاؤں واری دولت پور کا رہنے والا ہے۔ اس کے خاندان کے ہر فرد کو سماعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ان کے پاس موجود تمام دستاویزات پیش کرنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن حکام کے شکوک و شبہات دور نہیں ہوئے۔ اس لیے انہوں نے زمین کے کاغذات مانگے۔ تنگ آ کر سالک اپنے دادا کی قبر سے مٹی لے کر سیدھا سماعت سنٹر چلا گیا۔
سالک نے کہا، "الیکشن کمیشن ہمیں بار بار ہراساں کر رہا ہے۔ ہم نے انہیں اپنے تمام دستاویزات دکھائے ہیں۔ تب بھی، ہمیں ایک اور سماعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ وہ (اہلکار) ہمیں بلا رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا نام ووٹر لسٹ میں ہے؟ اس لیے میں اپنے دادا کی قبر سے مٹی لے کر آیا ہوں۔ وہ اس مٹی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں۔ تب الیکشن کمیشن کو پتہ چلے گا کہ میرے دادا بنگلہ دیشی تھے یا انڈین۔ سماعت کے لیے ہر روز لمبی لائنیں لگتی ہیں۔ حاملہ خواتین اور بہنوں کو بھی لمبی لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سب کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا نام میرے دادا کے نام سے میل نہیں کھاتا۔ اس لیے ان کا نام بھی میرے نام سے نہیں ملتا۔ اب تک، سب کچھ ملتا تھا، اور اب نہیں ملتا۔"
اس بارے میں پوچھے جانے پر چنچل کے ای آر او (الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر) اور سب ڈویژنل آفیسر ریتھک ہزارا نے صرف اتنا کہا، "کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق کام کیا جا رہا ہے۔ دوسری سماعت پر حاضر ہونے کے لیے کچھ لوگوں کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں۔ میرے پاس کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے۔"
دریں اثنا، اس واقعہ نے بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے درمیان بحث چھیڑ دی ہے۔ بی جے پی کی نارتھ مالدہ آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ کمیٹی کے رکن کشن کیڈیا نے دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ ترنمول کانگریس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا، "آج کوئی بھی سرکاری ادارہ کسی کو بھی نوٹس جاری کر سکتا ہے۔ یہ ایجنسی آزادانہ طور پر کام کر رہی ہے۔ انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا درست نہیں ہے۔"
بی جے پی لیڈر نے کہا کہ ترنمول کانگریس اب انتشار پھیلا رہی ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے گمراہ کن بیانات کی وجہ سے یہ شخص اپنے دادا کے قبر سے مٹی لے کر آیا۔ یہ سب بدامنی پھیلانے کی سازش ہے۔ لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ترنمول کانگریس اپنی جگہ کھو چکی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ہی کارکنوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔"
دریں اثنا، ترنمول کانگریس کے ضلع جنرل سکریٹری ضیاء الرحمن نے کہا، "سالک کے ساتھ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگ کس قدر خوف میں جی رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے نام پر بہت سے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان اپنی ہندوستانی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے دادا کی قبر سے مٹی لے کر آیا ہے۔ الیکشن کمیشن بی جے پی کی کٹھ پتلی کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ الزام کہ ہم نے یہ واقعہ رچایا بے بنیاد ہے۔ بی جے پی کو یہ نہیں پتہ کے لوگوں سے ووٹ کس طرح مانگے جاتے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بی جے پی جس طرح الیکشن کمیشن کا استعمال کرکے عام لوگوں کو ہراساں کررہی ہے، اس کا جواب عوام اپنے ووٹوں سے دیں گے۔
