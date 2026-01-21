مغربی بنگال ایس آئی آر: ضلع مجسٹریٹ سپریم کورٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں، ممتا نے 'منطقی تضادات' پر لوگوں کو ہراساں کیے جانے کا دعویٰ کیا
وزیراعلیٰ نے کہاکہ سپریم کورٹ کی طرف سے درست قرار دیے گئے دستاویزات کو سماعت کے دوران بغیر کسی استثناء کے قبول کیا جانا چاہیے۔
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ رہاست میں لوگوں کو "منطقی تضادات" کے نام پر ہراساں نہیں کیا جانا چاہئے اور ضلع مجسٹریٹس کو انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا چاہئے۔ ممتا بنرجی غیر متوقع طور پر چیف سکریٹری نندنی چکرورتی کی صدارت میں منگل کو ضلع مجسٹریٹوں کے ساتھ ریاستی سکریٹریٹ 'نبنا' میں ہونے والی میٹنگ میں شامل ہوئیں جہاں انھوں نے یہ بات کہی۔
پی ٹی آئی نے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ، " وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ ایس آئی آر سے متعلق تمام سماعتیں عدالت عظمیٰ کی ہدایات کے مطابق سختی سے کی جانی چاہئیں۔ انہوں (وزیر اعلیٰ ) نے خاص طور پر حکام کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ منطقی تضادات کے بہانے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔"
پیر کو، سپریم کورٹ نے پول پینل کو ہدایت دی تھی کہ وہ ووٹروں کی فہرست شائع کرے جس کی "منطقی تضادات" کی جانچ پڑتال کی جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنی ہدایت میں، لوگوں کے ذریعہ جمع کرائے گئے دستاویزات کی رسیدیں دینے اور سیاسی جماعتوں کے بوتھ لیول ایجنٹس (BLAs) کو سماعت کے دوران ووٹرز کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لوگوں کو "منطقی تضادات" پر ایس آئی آر کی سماعتوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس مسئلے کو انسانی ہمدردی کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔
"وزیراعلیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے درست قرار دیے گئے دستاویزات کو سماعت کے دوران بغیر کسی استثناء کے قبول کیا جانا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ دستاویزات جمع کرائے جانے کے بعد رسیدیں جاری کی جائیں۔"
ممتا بنرجی نے کہا کہ مقررہ تاریخوں پر سماعت میں شرکت نہ کرنے والے ووٹروں کے لیے متبادل انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں الیکشن کمیشن کا کام جاری رہنا چاہیے، ریاست کے ترقیاتی پروگراموں کو "کسی بھی حالت میں" متاثر نہ کیا جائے۔
وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ ریاستی عہدیداروں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی حکومت مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ممتا بنرجی کی یہ ہدایات الیکشن کمیشن کے مغربی بنگال میں مزید 11 مبصرین کی تعیناتی کے درمیان سامنے آئی ہیں، جس سے ریاست میں رول آبزرور کی کل تعداد 20 ہوگئی ہے۔
