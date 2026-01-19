مغربی بنگال ایس آئی آر: ڈرافٹ ووٹر لسٹ پر دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی آج آخری تاریخ
حتمی ووٹر لسٹ شائع ہونے کے بعد، الیکشن کمیشن کی پوری ٹیم مغربی بنگال کا دورہ کرے گی، اس کے بعد انتخابات کا اعلان ہوگا۔
Published : January 19, 2026 at 1:16 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں اس سال 2026 میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے ریاست بھر میں ووٹر لسٹ ریویژن ( ایس آئی آر) مہم جاری ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق ڈرافٹ ووٹر لسٹ پر دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ آج پیر 19 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ فارم 6 (نئے ووٹروں کو شامل کرنے کے لیے)، فارم 7 (موت یا دیگر وجوہات کی وجہ سے ووٹروں کو ہٹانے کے لیے)، اور فارم 8 (اسمبلی حلقہ یا ووٹر کا پتہ تبدیل کرنے کے لیے) جمع کرانے کی آخری تاریخ بھی آج ختم ہو رہی ہے۔
ڈرافٹ ووٹر لسٹ پر دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ اصل میں 15 جنوری مقرر کی گئی تھی لیکن بعد میں اسے بڑھا کر 19 جنوری کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق دعوؤں اور اعتراضات کی سماعت 7 فروری 2026 تک جاری رہے گی اور ریاست میں حتمی ووٹر لسٹ 14 فروری کو شائع کی جائے گی۔مغربی بنگال میں ڈرافٹ ووٹر لسٹ پر دعووں اور اعتراضات کی سماعت مکمل ہونے اور حتمی ووٹر لسٹ کی اشاعت کے درمیان ایک ماہ سے بھی کم وقت باقی ہے، الیکشن کمیشن نے اب روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا ہدف سات لاکھ مقرر کیا ہے۔ ریاست بھر میں 6,500 سماعت کے مراکز بنائے گئے ہیں۔
مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر کے ذرائع نے بتایا کہ اتوار تک کمیشن کو نو لاکھ 128 فارم-6 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اسی طرح، اسی مدت تک الیکشن کمیشن کو موصول ہونے والی فارم-7 درخواستوں کی تعداد ایک لاکھ 41 ہزار 847 ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس دستیاب اعداد و شمار ترنمول کانگریس کے اس دعوے کی مکمل تردید کرتے ہیں کہ فارم جمع کرانے کے بعد زندہ ووٹرز کی ایک بڑی تعداد کو مردہ کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق سیاسی جماعت کے طور پر ترنمول کانگریس نے صرف 13 درخواستیں جمع کرائی ہیں جن میں زندہ ووٹروں کو غلط طریقے سے مردہ قرار دینے کی شکایت بھی ہے۔
بی جے پی نے ایسی صرف ایک درخواست جمع کرائی ہے۔ حتمی ووٹر لسٹ شائع ہونے کے بعد، الیکشن کمیشن کی پوری ٹیم مغربی بنگال کا دورہ کرے گی، اور اس کے فوراً بعد ریاست کے اسمبلی انتخابات کا اعلان متوقع ہے۔ حال ہی میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کولکاتہ میں کہا کہ ووٹنگ اور گنتی دونوں اس سال اپریل کے آخر تک مکمل ہو جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: