مغربی بنگال: ابھیشیک بنرجی کی رہائش گاہ پر پولیس کا چھاپہ، ٹی ایم سی نے کارروائی پر سوالات اٹھا دیے
ترنمول کانگریس نے الزام لگایاکہ پولیس نے گھر کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو کر تلاشی لی۔ یہ کارروائی چار گھنٹے تک جاری رہی۔
Published : June 13, 2026 at 9:15 AM IST
کولکتہ : مغربی بنگال کی سیاست میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے قومی جنرل سکریٹری اور رکن پارلیمان ابھیشیک بنرجی کی کولکتہ کے کالی گھاٹ علاقے میں واقع رہائش گاہ پر ہفتہ کی علی الصبح پولیس اور مرکزی فورسز نے چھاپہ مار کارروائی کی۔ پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی ضلع پشچم مدنی پور کے ایک تھانے میں درج مقدمے کے سلسلے میں کی گئی۔
ذرائع کے مطابق صبح تقریباً تین بجے پشچم مدنی پور کے شالبونی پولیس اسٹیشن، کولکتہ پولیس اور مرکزی فورسز کے اہلکار بڑی تعداد میں ابھیشیک بنرجی کے پٹواپارا واقع گھر کے باہر پہنچے۔ مرکزی فورسز نے گھر کے اطراف میں پوزیشن سنبھال لی جبکہ پولیس ٹیم نے رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔
ترنمول کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے گھر کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو کر تلاشی لی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی چار گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی اور متعدد پولیس افسران گھر کے اندر اور باہر آتے جاتے رہے۔
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رہائش گاہ سے باہر آنے کے بعد ابھیشیک بنرجی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پولیس نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر پورے مکان کی تلاشی لی۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب دو روز قبل ہی مغربی بنگال سی آئی ڈی نے اسمبلی سے متعلق مبینہ جعلی دستخط کیس میں ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حالیہ کارروائی نے ریاستی سیاست میں نئی کشیدگی پیدا کر دی ہے اور ٹی ایم سی اسے سیاسی انتقام قرار دے رہی ہے۔