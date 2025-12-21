مغربی بنگال: بی ایل او ایپ میں نیا آپشن شامل کیا گیا، ایس آئی آر سے متعلقہ تمام کاموں کے بائیکاٹ کا انتباہ
اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے کام کے پہلے مرحلے کے دوران، BLOs نے الیکشن کمیشن کی مسلسل نئی ہدایات کے خلاف احتجاج کیا۔
Published : December 21, 2025 at 7:46 AM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کام کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ فہرست کا مسودہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بوتھ لیول آفیسر (BLO) ایپ میں ایک نیا 'آپشن' شامل کیا گیا ہے۔ بی ایل او رائٹس پروٹیکشن فورم نے احتجاجاً آواز اٹھائی ہے۔
احتجاجاً انہوں نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن کام کے بائیکاٹ کی دھمکی دی ہے۔ بی ایل اوز نے 22 اور 23 دسمبر کو سی ای او کے دفتر تک ایک اور مارچ کی کال بھی دی ہے۔
ایس آئی آر کے پہلے مرحلے کے دوران، بی ایل اوز نے الیکشن کمیشن کی مسلسل نئی ہدایات کے خلاف احتجاج کیا۔ اب، مسودہ فہرست شائع ہونے کے بعد بھی، بی ایل او ایپ میں ایک نیا آپشن شامل کیا گیا ہے، "منطقی تضادات کی دوبارہ تصدیق کریں(Re-verify logical discrepancies)"۔ یہ نیا آپشن ہفتہ کی صبح سے بی ایل او ایپ پر نظر آ رہا ہے۔
تقریباً 32 لاکھ ووٹروں میں سے بہت سے جن کی شناخت "غیر میپ شدہ" کے طور پر کی گئی ہے ان میں منطقی تضادات ہیں۔ یعنی ان کے ناموں میں املا کی غلطیاں ہیں یا ان کے والد اور والدہ کی عمر میں 15 سال یا اس سے کم کا فرق ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ نیا آپشن بی ایل او ایپ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ان ووٹروں کے ڈیٹا کو دو بار چیک کیا جا سکے۔ بی ایل او کو ان ناموں کی دوبارہ تصدیق کرنی ہوگی اور ایسے ووٹروں کی شناخت کرنی ہوگی۔
بی ایل اوز کو اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ یہ ووٹرز 2002 میں رجسٹرڈ ووٹر تھے لیکن 2025 میں معمولی غلطیوں کی وجہ سے ان کے ناموں کو میپ نہیں کیا گیا۔ مزید برآں، بی ایل او کو ان لوگوں کے لیے ایک انڈرٹیکنگ فراہم کرنا ہو گی جن کے ناموں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایسے میں ان ووٹروں کو سماعت کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔
اس معاملے کے بارے میں، الیکشن ورکرز اور بی ایل او یونٹی فورم کے جنرل سکریٹری سواپن منڈل نے کہا، "آج (ہفتے کے روز) صبح، بی ایل او ایپ میں ایک نیا آپشن نمودار ہوا۔ پہلے، ایک آپشن تھا، جسے اب تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 'منطقی اختلاف' (logical discrepancies)کے آپشن کو تبدیل کر کے 'منطقی اختلاف کی دوبارہ تصدیق کریں (Re-verify logical discrepancies۔ بی ایل اوز کو بھیجی گئی مسودہ فہرست میں کچھ ووٹرز کو 'unmapped' (میپ نہیں کیا گیا)کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے۔
جن لوگوں کا 2002 کا ڈیٹا ان کے 2020 کے ڈیٹا سے منسلک نہیں ہو سکا ان کی فہرست بی ایل اوز کو بھیج دی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر 2024 یا 2025 کی ووٹر لسٹوں میں شامل ووٹرز کے ناموں میں املا کی غلطیاں ہیں تو ان کے نام ووٹر لسٹ میں اپ لوڈ یا شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مزید برآں، ووٹروں کو اپنے والدین یا دادا دادی سے اپنے تعلقات کو ثابت کرنے والے دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مزید برآں، اگر ان کے درمیانی یا آخری نام میں کوئی تضاد ہے، تو ان کے نام اپ لوڈ کرنے کے لیے ضروری دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس کام کو انجام دیتے ہوئے، بی ایل اوز کو ایک انڈرٹیکنگ پر دستخط کرنے اور ایک خط لکھنے کی ضرورت ہوگی جس میں واضح طور پر بتایا جائے کہ ووٹر کا نام کیوں میپ کیا گیا تھا۔ خط میں واضح طور پر ووٹر کا نام ڈرافٹ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بنیاد یا شواہد کو واضح طور پر بیان کرنا ہوگا۔ اس لیے جن کے نام ووٹر لسٹ میں اس طرح شامل کیے گئے ہیں، انہیں سماعت کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔"
دریں اثنا، بی ایل او رائٹس پروٹیکشن فورم نے بی ایل او ایپ میں اس نئے آپشن کو شامل کرنے کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے آج چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کو سی ای او منوج کمار اگروال کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط بھی بھیجا، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ان پر ہر روز نئے کام تھوپے جا رہے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ آج (ہفتے کے روز) سے SIR سے متعلق تمام کاموں کا بائیکاٹ کریں گے۔ پلیٹ فارم کی نمائندگی کرنے والی تنوشری مودک بھٹاچاریہ نے کہا، "ہر صبح ہم اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بی ایل او ایپ میں ایک نیا آپشن شامل کیا جاتا ہے۔ پھر ہمیں اسے استعمال کرنے کے لیے پلے اسٹور سے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ 11 دسمبر کو، بی ایل اوز نے اپنا تمام کام مکمل کیا اور ووٹر لسٹ کے مسودے کو شائع کرنے میں مدد کی۔ اس کے باوجود ان پر اضافی کام کا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پلیٹ فارم اس پر احتجاج کر رہا ہے۔
اس لیے آج (ہفتے کے روز) سی ای او منوج کمار اگروال کو ایک خط لکھ کر ایس آئی آر کے کام کا بائیکاٹ کرنے کے ہمارے فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں، احتجاج کے طور پر، بی ایل او رائٹس پروٹیکشن پلیٹ فارم نے 22 اور 23 دسمبر کو سی ای او کے دفتر کے روبرو ایک اور مظاہرے کی کال دی ہے۔
