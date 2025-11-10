مغربی بنگال میں مولانا۔امام نے ایس آئی آر سے متعلق بیداری مہم شروع کی، ہیلپ ڈیسک قائم

مغربی بنگال میں مولانا۔امام نے ایس آئی آر سے متعلق بیداری مہم شروع کی، ہیلپ ڈیسک قائم
Published : November 10, 2025 at 3:45 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں اقلیتی تنظیموں مساجد کمیٹیوں اور سینئر علما نے انتخابی فہرستوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے لیے فارم داخل کرنے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ریاست گیر مہم شروع کی ہے۔ یہ مہم 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی الجھن اور بے چینی کے درمیان سامنے آئی ہے۔
اماموں اور سماجی گروپوں نے نہ صرف تقریباً 40,000 مساجد سے بلکہ ریاست بھر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آؤٹ ریچ پروگراموں کے ذریعے عوامی اپیلیں جاری کرنا شروع کر دی ہیں۔ رہائشیوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ پرسکون رہیں، ایس آئی آر فارم احتیاط سے بھریں، اور گھبراہٹ سے بچیں۔
کولکاتہ میں سالانہ ریڈ روڈ نماز کی امامت کرنے والے امام الدین قاضی فضل الرحمن نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ مذہبی رہنما شہریوں کی رہنمائی میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ ایس آئی آر کا عمل مغربی بنگال میں 4 نومبر کو شروع ہوا تھا۔ 80 ہزار سے زیادہ بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل اوز) گھر گھر جا کر فارم تقسیم کریں گے اور دستاویزات کی تصدیق کریں گے۔ یہ ایک ماہ تک جاری رہنے والا عمل 4 دسمبر تک جاری رہے گا، اور ڈرافٹ رولز 9 دسمبر کو شائع کیے جائیں گے۔ دعوے اور اعتراضات 8 جنوری تک داخل کیے جاسکتے ہیں۔
کولکاتہ کی ناخودہ مسجد کے امام مولانا شفیق قاسمی نے کہا کہ اتنے کم وقت میں تقریباً 100 ملین لوگوں کے لیے ایس آئی آر کا انعقاد ناممکن ہے۔ قاسمی نے وضاحت کی کہ ناخودہ مسجد اور کئی دیگر بڑی مساجد نے نماز کے ہالوں کے باہر روزانہ تربیتی سیشن کا انعقاد شروع کر دیا ہے۔ ایس ائی آرکے عمل کے لیے ہیلپ ڈیسک چلائے جا رہے ہیں۔
اقلیتی امور کے وزیر صدیق اللہ چودھری کی قیادت میں جمعیۃ علماء ہند کی بنگال یونٹ نے اپنے 16 لاکھ اراکین، 22 اضلاع میں 625 یونٹس، 1,100 مدارس، 1.65 لاکھ طلباء اور 25,000 اساتذہ کے نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے ایک وسیع بیداری مہم شروع کی ہے۔
انہوں نے کہا، "اس پورے پروگرام کے ساتھ، ہم اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تقریباً 200 کیمپ چل رہے ہیں، اور اس میں باقاعدگی سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو انتخابات سے متعلق دستاویزات کو پُر کرتے وقت غلطیوں سے بچنے میں مدد فراہم کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ فارم ڈپلیکیٹ یا اوور رائٹ نہ ہوں۔"
جمعیت نے دستاویزات میں مدد کے لیے 22 اضلاع میں واٹس ایپ کوآرڈینیشن گروپ، ضلعی سطح کے کنٹرول رومز وکلاء کی ایک ٹیم بھی قائم کی ہے۔ آل بنگال مائناریٹی یوتھ فیڈریشن، جو کمیونٹی کی سب سے بڑی تنظیموں میں سے ایک ہے، بھی حرکت میں آگئی ہے۔
اس کے جنرل سکریٹری محمد کامر زمان نے کہا کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں روزانہ تقریباً 500 کیمپ لگائے جا رہے ہیں تاکہ کنفیوژن کو دور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا، "بہت سے لوگ ایس آئی آر فارم بھرتے وقت الجھن کا شکار ہیں۔ ان بزرگ خواتین کا سرپرست کون ہوگا جن کے شوہر یا بیٹے نہیں ہیں؟ یہ حقیقی خدشات ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ کیمپ زیادہ تر مساجد کے باہر لگائے جاتے ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن۔
جموں و کشمیر اور آسام کے بعد ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلم ووٹر مغربی بنگال میں ہیں۔ اقلیتیں ریاست کے تقریباً 30 فیصد ووٹروں پر مشتمل ہیں۔ یہ ووٹرز 294 اسمبلی سیٹوں میں سے تقریباً 100 پر اثر انداز ہوتے ہیں۔