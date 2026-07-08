مغربی بنگال: بروئی پور ریپ کیس کا کلیدی ملزم پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک
پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم پربھاس منڈل بھاگنے کی کوشش کے دوران پولیس مقابلے میں مارا گیا۔
Published : July 8, 2026 at 11:42 AM IST
جنوبی 24 پرگنہ: بروئی پور میں مبینہ جنسی زیادتی اور قتل کیس میں نیا موڑ آیا ہے۔ کلیدی ملزم پربھاس منڈل کی پولیس کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اسے واقعے کے منظرنامے کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے منگل کی رات دیر گئے جائے واردات پر لے جایا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے بروئی پور کے سوریہ پور علاقے سے فرار ہونے کی کوشش کی، جسے روکنے کے لیے پولیس نے فائرنگ کی۔
پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے اچانک حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اگرچہ حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے وارننگ جاری کی گئی لیکن وہ باز نہیں آیا اور پولیس کو گولی چلانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
بروئی پور میں ایک 12 سالہ لڑکی کی اجتماعی عصمت دری اور قتل کیس نے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر غم و غصے کو جنم دیا۔ تحقیقات کے سلسلے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پربھاس منڈل کلیدی ملزمین میں سے ایک تھا۔ پولیس نے کہا کہ اسے تفتیش کے لیے جائے وقوع پر واردات کا منظرنامہ دوبارہ تیار کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔
واضح رہے کہ جنوبی 24 پرگنہ کے بروئی پور میں ایک 12 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی جنسی زیادتی کی گئی اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ اتوار کی صبح اس کی لاش تالاب سے برآمد ہونے کے بعد یہ واقعہ سامنے آیا۔ اس کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں حالات کشیدہ ہوگئے، لوگوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ ایک نوجوان، جس پر جرم میں ملوث ہونے کا شبہ تھا، ہجوم نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔