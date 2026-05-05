مغربی بنگال: مسلم اکثریتی اضلاع میں بی جے پی کو کیسے ملی اتنی بڑی کامیابی؟ یہاں جانیں کیا ہے پورا معاملہ
بنگال میں ترنمول کے 31 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اقلیتی ووٹوں کی تقسیم نے مسلم اکثریتی اضلاع میں BJP کو فائدہ پہنچایا ہے۔
Published : May 5, 2026 at 4:33 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال کے تین اقلیتی اکثریتی اضلاع میں مسلم ووٹوں کی تقسیم نے 2026 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو 10 اضافی سیٹیں جیتنے میں مدد کی ہے۔ ان نتائج سے ایک دلچسپ حقیقت بھی سامنے آئی۔
2011 میں بائیں بازو کی جماعتوں کی شکست کے بعد، ٹی ایم سی نے اس ووٹر بیس پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ ٹی ایم سی کو 2021 میں بھی اس مسلم اکثریتی آبادی والے علاقوں سے فائدہ ہوتا رہا۔ تاہم، اس بار سب کچھ بکھر گیا۔ ان تین اضلاع میں پھیلی 43 اسمبلی سیٹوں میں سے، بی جے پی نے 2021 میں محض آٹھ سیٹیں حاصل کی تھیں۔ تاہم، اس بار، یہ تعداد بڑھ کر 19 تک پہنچ گئی۔ اس کے برعکس، ترنمول کانگریس- جس نے پچھلے انتخابات میں 35 سیٹیں جیتی تھیں، اس بار اس کی گنتی گر کر صرف 22 سیٹوں پر رہ گئی۔ باقی سیٹیں سی پی ایم، کانگریس اور ہمایوں کبیر نے حاصل کیں۔
مرشد آباد 22 اسمبلی حلقوں کے ساتھ 66 فیصد سے زیادہ مسلم آبادی والا ضلع ہے جو بنگال کا واحد ضلع بن کر ابھرا جہاں پانچ جماعتوں نے نشستیں حاصل کیں۔ضلع میں ترنمول کانگریس نے نو، بی جے پی کو آٹھ، کانگریس کو دو، عام جنتا اُنائین پارٹی (ہمایوں کبیر کی پارٹی) کو دو اور سی پی ایم نے ایک نشست حاصل کی۔
ووٹوں کی تقسیم کا فائدہ کانگریس کو بھی پہنچا ہے۔ ریاست میں کانگریس کی صرف دو سیٹوں پر جیت ہوئی ہے اور دونوں امیدوار مسلم ہیں جو مرشد آباد ضلع سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں فرقہ سے مہتاب شیخ اور رانی نگر سے ذوالفقار علی شامل ہیں۔
رانی نگر میں جہاں کانگریس نے ٹی ایم سی کو کم فرق سے شکست دی، سی پی آئی (ایم) نے ایک اہم ووٹ شیئر حاصل کیا، اس طرح اس اقلیتی ووٹ بینک کو توڑا جو پہلے ٹی ایم سی کے پیچھے متحد تھا۔
مغربی بنگال میں انتخابی نتائج نے تمام سیاسی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بی جے پی اتنی بڑی جیت حاصل کرے گی۔ بی جے پی کی بڑی انتخابی فتح نے نہ صرف اپنے روایتی گڑھوں سے بلکہ مسلم اکثریتی اضلاع میں غیر متوقع کامیابیوں سے بھی فیصلہ کن رفتار حاصل کی ہے۔
بی جے پی کو اقلیتی ووٹوں کی تقسیم کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا - ایک ایسا طبقہ جہاں سے ٹی ایم سی نے پہلے براہ راست فائدہ اٹھایا تھا۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک، مرشد آباد، مالدہ، اور شمالی دیناج پور جیسے اضلاع میں ٹی ایم سی کا غلبہ برقرار تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان اضلاع میں مسلمانوں کی آبادی 50 فیصد یا اس سے زیادہ ہے۔
مالدہ میں بی جے پی کی سیٹوں کی تعداد چار سے بڑھکر چھ ہوگئی۔ ضلع میں اپنی گہری تاریخی جڑوں کے باوجود، کانگریس نے صرف محدود کامیابی حاصل کی۔ اس کے باوجود، کئی حلقوں میں اس کی موجودگی ٹی ایم سی کی جیت کے مارجن کو کم کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔
شمالی دیناج پور میں بی جے پی کے سیٹوں کی تعداد دو سے چار ہوگئیں، جبکہ ٹی ایم سی سات سے سیدھے پانچ پر آگئی۔ کئی حلقوں میں، کانگریس اور بائیں بازو کے امیدواروں کا مشترکہ ووٹ شیئر ٹی ایم سی کی شکست کے مارجن سے کہیں زیادہ ہے، جو ووٹوں کی تقسیم کے فیصلہ کن اثر کو واضح کرتا ہے۔
انتخابات سے پہلے، یہ بڑے پیمانے پر قیاس کیا گیا تھا کہ ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) - جس میں بڑے پیمانے پر ناموں کو حذف کیا گیا - مسلم ووٹروں کو ٹی ایم سی کی مضبوط حمایت کے لیے اکسائے گا۔ تاہم انتخابی نتائج اس کے بالکل برعکس رہے۔
