ETV Bharat / state

سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، بنگال حکومت نے دے دی منظوری

سندیپ گھوش پر RG KAR میڈیکل کالج اور اسپتال کے پرنسپل کی حیثیت سے اپنے دور میں خریداری میں مالی بے ضابطگیوں کا الزام ہے۔

West Bengal govt sanctions prosecution of ex principal of RG Kar Sandip Ghosh in graft case Urdu News
سندیپ گھوش، آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 19, 2026 at 11:31 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

کولکتہ: مغربی بنگال حکومت نے مالی بے ضابطگیوں کے معاملے میں آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ محکمۂ صحت اور خاندانی بہبود کی طرف سے پیر کو جاری کردہ ایک حکم میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے گھوش کے خلاف تعزیرات ہند (IPC)، بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کی دفعات کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔

حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر اور متعلقہ دستاویزات سمیت کیس کے مواد اور ریکارڈ کی "مکمل اور محتاط جانچ" کے بعد منظوری دی گئی۔ یہ کیس آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال کے پرنسپل کے طور پر گھوش کے دور میں خریداری اور متعلقہ معاملات میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں سے متعلق ہے۔

مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی اور بدعنوانی کے تحت مقدمہ درج

کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے 23 اگست 2024 کو کیس کی تحقیقات کا حکم دیا جس کے بعد سی بی آئی کی انسداد بدعنوانی برانچ نے تلہ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد سی بی آئی نے گھوش اور تین کمپنیوں، ما تارا ٹریڈرس، ایشان کیفے اور خام لوہا کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعات کے تحت عام مقدمہ درج کیا، جس میں مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی اور بدعنوانی کی روک تھام کے قانون شامل ہیں۔

سندیپ گھوش کی مجرمانہ کارروائیوں کا انکشاف

حکم میں مزید کہا گیا ہے کہ مبینہ جرائم منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت طے شدہ جرائم تھے، جس کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے اگست 2024 میں ای سی آئی آر (ECIR) درج کرکے منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کیں۔ حکم میں کہا گیا، "عام طور پر، مناسب اتھارٹی کے ذریعہ مواد کی جانچ سے سندیپ گھوش کی مجرمانہ کارروائیوں کا انکشاف ہوا ہے۔"

عوامی مفاد میں اور قانونی ضابطوں کے مطابق حکم

ریاستی محکمۂ صحت کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ ایک مجاز عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے منظوری درکار تھی۔ اہلکار نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا، "مجاز اتھارٹی نے منظوری دینے سے پہلے تمام ضروری ریکارڈ کی جانچ کی۔ یہ حکم عوامی مفاد میں اور قانونی ضابطوں کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔"

9 اگست 2024 کو RG کالج میں ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل

واضح رہے کہ گھوش کو آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں انتظامی اور خریداری کے طریقوں سے متعلق مبینہ بدعنوانی اور مالی بے ضابطگیوں کے لیے گزشتہ سال سے مرکزی ایجنسیوں کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 9 اگست 2024 کو آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری کرکے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد میڈیکل کالج کے اس وقت کے پرنسپل سندیپ گھوش بھی جانچ کی زد میں آئے تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

سپریم کورٹ نے نگرانی کلکتہ ہائی کورٹ کے سپرد کردی، والدین کو اسٹیٹس رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت

ممتا بنرجی نے ڈاکٹروں کے مطالبات تسلیم کر لیے پولیس کمشنر اور دو ہیلتھ افسران کو عہدے سے ہٹایا

مغربی بنگال: ٹرینی ڈاکٹر ریپ قتل کیس کے ملزم کو ملی ضمانت، ڈاکٹروں کا احتجاج کا اعلان

سنجے رائے خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل میں مجرم قرار، سزا کا اعلان 20 جنوری کو

کولکاتہ میں ایک اور گینگ ریپ، لاء کالج کی طالبہ کو نشانہ بنایا گیا، تین گرفتار

TAGGED:

RG KAR GRAFT CASE
FINANCIAL IRREGULARITIES
SANDIP GHOSH GRAFT CASE
BENGAL GOVT SANCTIONS RG KAR CASE
RG KAR MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.