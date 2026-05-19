سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، بنگال حکومت نے دے دی منظوری
سندیپ گھوش پر RG KAR میڈیکل کالج اور اسپتال کے پرنسپل کی حیثیت سے اپنے دور میں خریداری میں مالی بے ضابطگیوں کا الزام ہے۔
Published : May 19, 2026 at 11:31 AM IST
کولکتہ: مغربی بنگال حکومت نے مالی بے ضابطگیوں کے معاملے میں آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ محکمۂ صحت اور خاندانی بہبود کی طرف سے پیر کو جاری کردہ ایک حکم میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے گھوش کے خلاف تعزیرات ہند (IPC)، بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کی دفعات کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔
حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر اور متعلقہ دستاویزات سمیت کیس کے مواد اور ریکارڈ کی "مکمل اور محتاط جانچ" کے بعد منظوری دی گئی۔ یہ کیس آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال کے پرنسپل کے طور پر گھوش کے دور میں خریداری اور متعلقہ معاملات میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں سے متعلق ہے۔
مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی اور بدعنوانی کے تحت مقدمہ درج
کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے 23 اگست 2024 کو کیس کی تحقیقات کا حکم دیا جس کے بعد سی بی آئی کی انسداد بدعنوانی برانچ نے تلہ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد سی بی آئی نے گھوش اور تین کمپنیوں، ما تارا ٹریڈرس، ایشان کیفے اور خام لوہا کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعات کے تحت عام مقدمہ درج کیا، جس میں مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی اور بدعنوانی کی روک تھام کے قانون شامل ہیں۔
سندیپ گھوش کی مجرمانہ کارروائیوں کا انکشاف
حکم میں مزید کہا گیا ہے کہ مبینہ جرائم منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت طے شدہ جرائم تھے، جس کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے اگست 2024 میں ای سی آئی آر (ECIR) درج کرکے منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کیں۔ حکم میں کہا گیا، "عام طور پر، مناسب اتھارٹی کے ذریعہ مواد کی جانچ سے سندیپ گھوش کی مجرمانہ کارروائیوں کا انکشاف ہوا ہے۔"
عوامی مفاد میں اور قانونی ضابطوں کے مطابق حکم
ریاستی محکمۂ صحت کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ ایک مجاز عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے منظوری درکار تھی۔ اہلکار نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا، "مجاز اتھارٹی نے منظوری دینے سے پہلے تمام ضروری ریکارڈ کی جانچ کی۔ یہ حکم عوامی مفاد میں اور قانونی ضابطوں کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔"
9 اگست 2024 کو RG کالج میں ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل
واضح رہے کہ گھوش کو آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں انتظامی اور خریداری کے طریقوں سے متعلق مبینہ بدعنوانی اور مالی بے ضابطگیوں کے لیے گزشتہ سال سے مرکزی ایجنسیوں کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 9 اگست 2024 کو آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری کرکے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد میڈیکل کالج کے اس وقت کے پرنسپل سندیپ گھوش بھی جانچ کی زد میں آئے تھے۔