مغربی بنگال: حکومت نے سرکاری ملازمتوں کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد بڑھانے کا بڑا فیصلہ کیا

ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، گروپ 'اے' کے عہدوں پر بھرتی کے لیے عمر کی بالائی حد بڑھا کر 41 سال کر دی جائے گی۔

مغربی بنگال حکومت (اے این آئی)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 18, 2026 at 9:31 AM IST

کولکتہ: مغربی بنگال حکومت نے سرکاری طور پر ریاستی خدمات کے مختلف زمروں میں بھرتی کے لیے عمر کی بالائی حد کو بڑھا دیا ہے۔ محکمۂ خزانہ (آڈٹ برانچ) کے ذریعہ جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن، ویسٹ بنگال سروسز (عمر کی حد میں اضافہ) رولز، 1981 میں ضروری ترامیم کی گئی ہے۔ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، "گروپ 'اے' کی آسامیوں پر بھرتی کے لیے عمر کی بالائی حد کو بڑھا کر 41 سال کر دیا جائے گا۔"

تاہم، یہ نوٹیفکیشن موجودہ قواعد کو محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں حدیں پہلے سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور یہ نوٹیفکیشن مزید شرطیں لگاتا ہے: بشرطیکہ، جہاں ایسی کسی بھی عہدے یا سروس کے لیے موجودہ بالائی عمر کی حد 41 سال سے زیادہ ہو، اس طرح کی زیادہ سے زیادہ عمر کی حد وہی رہے گی۔"

پبلک سروس کمیشن، پوسٹ یا سروس پر بھرتی

حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ گروپ بی کے عہدوں پر بھرتی کے لیے عمر کی بالائی حد کو بڑھا کر 44 سال کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ گروپ سی اور گروپ ڈی دونوں پوسٹوں کے لیے عمر کی حد بڑھا کر 45 سال کر دی جائے گی۔

سویندو ادھیکاری نے کئی اقدامات کیے

حکم میں کہا گیا ہے، "مزید برآں، جہاں مغربی بنگال کے پبلک سروس کمیشن کے علاوہ کسی بھی پوسٹ یا سروس پر بھرتی ریاستی قانونی اداروں، سرکاری کمپنیوں اور مقامی اتھارٹیز ایکٹ، 1999 میں مغربی بنگال ریگولیشن آف ریکروٹمنٹ کے دفعات کے مطابق کی جاتی ہے (مغربی بنگال ایکٹ XIV آف 1999 کے تحت جاری کیا گیا ہے) بھرتی 45 سال ہوگی۔ یہ حکم 11 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ چیف منسٹر سویندو ادھیکاری کی قیادت میں مغربی بنگال حکومت نے ممتا بنرجی کے 15 سالہ دور اقتدار کو ختم کرنے کے بعد سے کئی اقدامات کیے ہیں۔

بی جے پی کے لیے فیصلہ کن مینڈیٹ

واضح رہے کہ 2026 کے اسمبلی انتخابات کے نتائج نے بی جے پی کے لیے فیصلہ کن مینڈیٹ فراہم کیا، جس نے 294 رکنی اسمبلی میں 206 سیٹیں جیت کر اہم برتری حاصل کی۔ یہ ایک ایسی ریاست میں ایک اہم تبدیلی تھی جہاں اس نے پچھلے انتخابات میں 77 سیٹیں جیتی تھیں۔ ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) جس نے پچھلے اسمبلی انتخابات میں 212 سیٹیں جیتی تھیں، 80 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔

