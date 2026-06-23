مغربی بنگال میں پانچ نئے اضلاع کا اعلان، آرام باغ اور بشیرہاٹ میں لوگوں نے منایا جشن
مغربی بنگال حکومت نے کولکاتا، بشیرہاٹ، سندربن، جنگی پور اور آرام باغ کو نئے اضلاع بنانے کا اعلان کیا ہے۔
Published : June 23, 2026 at 7:05 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال حکومت نے اپنے انتظامی نقشے میں ایک بڑی تبدیلی کا آغاز کیا ہے۔ وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے پیر کو اپنی بجٹ تقریر میں ریاست میں پانچ نئے اضلاع کی تشکیل کا اعلان کیا۔ کولکاتا، بشیرہاٹ، سندربن، جنگی پور اور آرام باغ کو الگ الگ ضلع بنایا جائے گا۔ سرکار کے مطابق اس کا مقصد انتظامی نظام کو مضبوط بنانا اور خدمات کو عام لوگوں کے قریب لانا ہے۔
انتظامی ماہرین کا خیال ہے کہ اس غیر مرکزیت سے ان بڑے علاقوں میں لوگوں کی سہولیات تک رسائی میں دقت دور ہو جائے گی۔ ماہرین اس فیصلے کو خاص طور پر سندربن اور آرام باغ جیسے بڑے اور آفات زدہ علاقوں کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔
ریاستی وزیر خزانہ نے اس بجٹ میں کئی اور اہم اعلانات کیے۔ ریاستی حکومت نے گوپی بلو پور کو ایک نئے سب ڈویژن کا درجہ دینے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی ہے۔ مزید برآں، مقامی انتظامیہ کو مضبوط بنانے اور نچلی سطح پر شہری خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ریاست بھر میں سات نئی میونسپلٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی میونسپلٹیوں کی فہرست میں شبنیباس، گاجول، تال، بیلدا، بگنان، جائیگی، کولاگھاٹ، کامارپوکر اور تنگی پارا شامل ہیں۔
عوام نے امید ظاہر کی ہے کہ دیہی پنچایتوں کو میونسپلٹی میں تبدیل کرنے سے ان علاقوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں بشمول سڑکیں، پینے کا پانی اور صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے میں نمایاں بہتری آئے گی۔
اسمبلی میں وزیر خزانہ کے اعلان کی خبر میڈیا تک پہنچنے کے بعد ان علاقوں میں جشن کی لہر دوڑ گئی۔ غور طلب ہے کہ آرام باغ اور بشیرہاٹ جیسے علاقوں کے باشندے کئی دہائیوں سے علیٰحدہ اضلاع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وسیع رقبہ اور ضلع ہیڈ کوارٹر سے دوری کی وجہ سے عام لوگوں کو معمولی انتظامی کاموں میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
اس اعلان کے بعد بی جے پی کارکنوں اور حامیوں نے آرام باغ شہر کے قلب میں جشن منانے کے لیے مٹھائیاں تقسیم کیں۔ دریں اثنا، آرام باغ سب ڈویژن کے ایک حصے، گوگھاٹ میں، مقامی لوگ بھی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔
ایک مقامی رہائشی نے کہا کہ "ایک دہائی پرانا مطالبہ بالآخر پورا ہو گیا۔ ضلع ہیڈ کوارٹر بہت دور ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک نئے ضلع کے بننے سے سرکاری خدمات تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی، اور علاقے میں صنعت، روزگار اور ترقی کی نئی لہر آئے گی۔"
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