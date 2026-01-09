"انہیں دھماکے سے اڑا دیں گے": مغربی بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس کو دھمکی آمیز ای میل موصول، لوک بھون میں سیکورٹی سخت
مغربی بنگال میں گرم سیاسی ماحول کے درمیان گورنر کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔
کولکاتہ: مغربی بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس کو ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہونے کے بعد جمعرات کی رات کولکاتہ لوک بھون میں سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ ای میل میں کہا گیا ہے کہ "انہیں دھماکے سے اڑا دیں گے"۔ حکام کا کہنا ہے کہ، یہ مبینہ طور پر دھماکے کی وارننگ ہے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔
گورنر آفس کے مطابق گورنر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد خطرے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر مرکزی وزارت داخلہ کو پورے معاملے سے آگاہ کیا گیا ہے۔
بنگال پولیس اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) گورنر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے قریبی تال میل بنائے ہوئے ہیں۔ واضح رہے گورنر کو زیڈ پلس زمرہ کی سکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔
دھمکی کے بعد، گورنر کے تحفظ کے لیے ذمہ دار اعلیٰ سیکورٹی حکام کا آدھی رات کو ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور موجودہ سیکورٹی انتظامات کو مضبوط بنایا گیا۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب گورنر کے خلاف اس طرح کی دھمکیاں دی گئی ہوں۔ اس سے قبل بھی اسی طرح کے دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے تھے۔
مزید تفصیلات کا انتظار ہے کیونکہ دھمکی آمیز پیغامات کی تحقیقات جاری ہیں۔
اس واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر امت مالویہ نے ریاست میں امن و امان کی صورتحال کو "خراب" کرنے کے لیے ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت پر حملہ کیا۔ مالویہ نے کہا، "ممتا بنرجی کی حکومت میں خوش آمدید، جہاں گورنر بھی محفوظ نہیں ہے۔ مغربی بنگال میں امن و امان مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔"
انہوں نے مزید الزام لگایا، "وزیر داخلہ ممتا بنرجی، کوئلے کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں ایک پرائیویٹ فرم کو بچانے کے لیے ای ڈی سے مجرمانہ فائلیں چھیننے میں مصروف ہیں۔ ممتا بنرجی ایک غیر متزلزل آفت ہیں۔"
یہ سب جمعرات کو مغربی بنگال میں ایک اعلیٰ سیاسی ڈرامہ سامنے آنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پولیٹیکل کنسلٹنسی فرم I-PAC کے دفاتر پہنچیں جب کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کوئلہ اسمگلنگ کیس کے سلسلے میں تلاشی کارروائیاں کر رہا تھا۔
ای ڈی کی کارروائیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے، وزیراعلیٰ بنرجی نے الزام لگایا کہ مرکزی ایجنسی نے پارٹی سے متعلق مواد ضبط کیا ہے، بشمول ہارڈ ڈسک، امیدواروں کی فہرستیں اور اسٹریٹجک دستاویزات۔ وزیراعلیٰ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا۔
بی جے پی اور ٹی ایم سی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، ممتا بنرجی ای ڈی کے چھاپوں کے خلاف آج ( 9 جنوری) کو کولکاتہ میں احتجاج کی قیادت کرنے والی ہیں۔ واضح رہے کہ، اس سال کے پہلے نصف میں مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات متوقع ہیں۔
