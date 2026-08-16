مغربی بنگال: سابق ڈپٹی اسپیکر اشیش بنرجی کی لاش لٹکی ہوئی ملی، ٹی ایم سی کے دفتر سے خودکشی نوٹ برآمد
رامپورہاٹ کے سابق ایم ایل اے اور ڈپٹی اسپیکر آشیش بنرجی کی لاش پارٹی دفتر میں مشتبہ حالات میں ملی۔
Published : August 16, 2026 at 1:07 PM IST
رامپورہاٹ، مغربی بنگال: ریاست مغربی بنگال میں ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے اور ڈپٹی اسپیکر آشیش بنرجی کی پراسرار موت کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اتوار کی صبح ان کی لاش ان کے گھر کے قریب پارٹی دفتر میں پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔ اطلاع کے مطابق جائے وقوعہ سے ایک خودکشی نوٹ بھی برآمد ہوا ہے۔
رامپورہاٹ سے ترنمول کانگریس (TMC) کے سابق ایم ایل اے اور سابق ڈپٹی اسپیکر/وزیر آشیش بنرجی اتوار کی صبح ان کے گھر کے پاس بنے پارٹی آفس میں مردہ پائے گئے۔ ساتھ ہی، ایک خودکشی کا نوٹ (سوسائیڈ نوٹ) بھی برآمد ہوا ہے۔ اس خبر سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوراً موقع پر پہنچی اور تفتیش کے بعد لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
#WATCH | West Bengal | Former Deputy Speaker and TMC former MLA from Rampurhat, Asish Bandyopadhyay, was found dead by hanging himself in his party office.— ANI (@ANI) August 16, 2026
Visuals from Rampurhat Medical College in Birbhum pic.twitter.com/d1aYUsFOhs
پڑوسیوں کو کسی ناخوشگوار واقعے کا احساس ہوا
اہلِ خانہ کے ذرائع کے مطابق، آشیش رات کو سونے کے لیے جانے سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ صبح اٹھنے پر گھر والوں اور پڑوسیوں نے دیکھا کہ گھر کے برابر میں بنے آفس کا دروازہ بند تھا۔ انہیں کسی ناخوشگوار واقعے کا احساس ہوا۔ تب فوراً اس کی اطلاع رامپورہاٹ پولیس اسٹیشن کو دی گئی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ سوسائیڈ نوٹ میں کیا لکھا ہوا تھا۔ پولیس تمام زاویوں سے واقعے کی جانچ میں مصروف ہو گئی ہے۔ آشیش بنرجی نے 2001 سے 2026 تک ریاستی اسمبلی میں رامپورہاٹ کی مسلسل نمائندگی کی۔
رامپورہاٹ اسمبلی کی مسلسل نمائندگی
ٹی ایم سی کے سینئر لیڈر آشیش بنرجی نے 2001 سے 2026 تک مسلسل ریاستی اسمبلی میں رامپورہاٹ کی نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے طور پر کام کیا تھا اور ممتا بنرجی حکومت میں اسکولی تعلیم اور زراعت جیسی وزارتوں کا قلمدان سنبھالا تھا۔
انہوں نے 2026 کے اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی (TMC) کے ٹکٹ پر رامپورہاٹ سے الیکشن لڑا تھا، لیکن بی جے پی کے دھرو ساہا سے 24,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہار گئے تھے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ انتخابات میں شکست کے بعد بنرجی سیاست میں زیادہ متحرک نظر نہیں آئے۔
بنرجی ایک اہم ٹی ایم سی لیڈر تھے
بیربھوم میں پارٹی کے قدآور رہنما انوبرا تمنڈل کے ضلع صدر رہنے کے دوران بنرجی ایک اہم ٹی ایم سی لیڈر تھے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اس سال ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست اور اس کی 15 سالہ حکومت کے خاتمے کے بعد مغربی بنگال کی سیاسی صورتحال میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔
انہیں یہ قدم اٹھانے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟
ٹی ایم سی کے کئی سابق ایم ایل اے اور رہنماؤں کو بدعنوانی (کرپشن) سے جڑی تحقیقات اور گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا بنرجی نے خودکشی کی اور اگر ایسا ہے، تو انہیں یہ قدم اٹھانے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور مبینہ نوٹ میں لکھی باتوں سے ان کی موت کے حالات کے بارے میں مزید معلومات ملنے کی امید ہے۔