آلو پوری سے بنگالی رس گلہ تک: ووٹوں کی گنتی کے درمیان بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں کھانے کی تیاریاں زوروں پر
مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی ممکنہ فتح کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے پارٹی کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں۔
Published : May 4, 2026 at 12:46 PM IST
نئی دہلی: آسام، کیرالم، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی پیر کی صبح شروع ہوئی۔ ساتھ ہی، نئی دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ہیڈکوارٹر میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جہاں پارٹی کارکنوں اور حامیوں کے لیے روایتی 'پوریاں' اور مٹھائیاں تیار کی جا رہی ہیں۔
اس کے علاوہ پانچ ریاستوں میں سات اسمبلی سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی بھی آج جاری ہے۔ اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، ایک شیف نے تیار کی جانے والی مختلف ڈشوں کے بارے میں تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے کہا، "ہم صبح 4 بجے سے تیاری کر رہے ہیں۔ تقریباً 400 سے 500 لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ ناشتے کے مینو میں سینڈوچ، آلو پوری، پوہا، اور جلیبی سمیت متعدد اشیاء شامل ہیں۔"
باورچی نے مزید کہا کہ کھانے کے ساتھ ساتھ تازہ پھل، لسی، ربڑی اور روایتی مشتی دوئی بھی تیار کی گئی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے انتظامات کے بارے میں، شیف نے کہا، "دوپہر کے کھانے کے لیے ہمارے پاس دال تڑکا، کڑھی پکوڑا، پروال آلو، چاول اور پاپڑ ہیں۔" اس موقع کو مزید پروقار بنانے کے لیے، میٹھے کے مینو میں خاص طور پر بنگالی رس گلے اور جلیبیاں شامل ہیں۔
باورچی نے بتایا کہ تمام کھانے پینے کی اشیاء 22 افراد پر مشتمل ایک سرشار ٹیم تیار کر رہی ہیں۔ دریں اثنا، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالم، آسام، اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری کے انتخابی حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ گنتی کا عمل پوسٹل بیلٹ کے ساتھ شروع ہوا، جس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) سے ووٹوں کی ٹیبلیشن کی گئی۔ ہر دور کے نتائج کو ECINET پلیٹ فارم اور الیکشن کمیشن کے آفیشل پورٹل پر حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ اس عمل سے قبل تمام گنتی مراکز پر سیکورٹی کو کافی سخت کر دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: