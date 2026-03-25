مغربی بنگال انتخابات: اے آئی ایم آئی ایم-اے جے یو پی اتحاد 182 نشستوں پر مقابلہ کرے گا، اویسی کا ممتا بنرجی پر سخت حملہ
کولکاتا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے اعلان کیاکہ انکی پارٹی نے ہمایوں کبیر کی پارٹی کے ساتھ اتحاد قائم کرلیا ہے۔
Published : March 25, 2026 at 2:00 PM IST
کولکاتا: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ پارٹی نے مسلمانوں کے ووٹ تو حاصل کیے مگر ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ممتا بنرجی کی سیاست نے ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو مضبوط ہونے میں مدد دی۔
کولکاتا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے اعلان کیا کہ ان کی جماعت نے سابق ٹی ایم سی لیڈر ہمایوں کبیر کی پارٹی، عام جنتا انّیّن پارٹی (اے جے یو پی) کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد محض انتخابی مفاد کے لیے نہیں بلکہ کمزور طبقات کے استحصال کے خاتمے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے ہے۔ اویسی نے کہاکہ “ہماری کوشش ہے کہ مغربی بنگال میں مسلم قیادت ابھرے اور مضبوط ہو۔ یہ اتحاد صرف ووٹ کی تقسیم کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کی برابری اور سیاسی طاقت کے حصول کے لیے ہے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں اقلیتوں کی ترقی ایک اہم مسئلہ ہے اور موجودہ حکومت اس محاذ پر ناکام رہی ہے۔ اویسی نے او بی سی سرٹیفکیٹس کی بڑے پیمانے پر منسوخی کو بھی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ اس موقع پر ہمایوں کبیر نے بتایا کہ اے آئی ایم آئی ایم اور اے جے یو پی کا اتحاد آئندہ اسمبلی انتخابات میں 294 میں سے 182 نشستوں پر امیدوار کھڑا کرے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر انتخابات میں منقسم مینڈیٹ سامنے آتا ہے تو یہ اتحاد حکومت سازی میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔
جب اویسی سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی پارٹی کی موجودگی بی جے پی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو انہوں نے کہاکہ “جمہوریت میں عوام آزاد ہیں کہ وہ جس پارٹی کو چاہیں ووٹ دیں۔”
واضح رہے کہ مغربی بنگال اسمبلی کے انتخابات دو مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو کی جائے گی۔ اے آئی ایم آئی ایم نے 2021 کے انتخابات میں بھی مرشد آباد، مالدہ اور اتر و دکشن دیناج پور کے مسلم اکثریتی علاقوں میں امیدوار کھڑے کیے تھے، تاہم اسے خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق، اے آئی ایم آئی ایم اور اے جے یو پی کا یہ نیا اتحاد خاص طور پر مسلم اکثریتی حلقوں میں ٹی ایم سی کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔