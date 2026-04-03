مغربی بنگال: الیکشن کمیشن نے آٹھویں ضمنی فہرست شائع کی، 52 لاکھ مقدمات نمٹائے گئے
الیکشن کمیشن نے اگلے چار روز میں بقیہ 8 لاکھ درخواست دہندگان کی سماعت مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
By PTI
Published : April 3, 2026 at 2:52 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن نے آٹھویں ضمنی فہرست شائع کر دی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ اس نے مغربی بنگال میں تقریباً 52 لاکھ مقدمات کو نمٹا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے امید جتائی کہ کلکتہ ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ عمل اگلے چند دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔
جمعرات کی شام تک تقریباً 52 لاکھ مقدمات کی تصدیق اور نمٹانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جو کہ زیر سماعت تھے۔ ایک الیکشن کمیشن اہلکار نے بتایا کہ بقیہ تقریباً آٹھ لاکھ درخواست دہندگان کے لیے کام جاری ہے اور اگلے چار دنوں میں مکمل ہونے کی امید ہے۔
عہدیداروں نے یقین ظاہر کیا کہ اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو سات اپریل تک فیصلہ سازی کا پورا عمل مکمل کرلیا جائے گا۔
حتمی مسودہ انتخابی فہرستوں کی اشاعت کے بعد 60 لاکھ سے زیادہ ناموں کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ کی ہدایات کی تعمیل کرتے ہوئے عدالتی افسران کی طرف سے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔
یہ مشق اس لیے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ مغربی بنگال میں انتخابات کا پہلا مرحلہ 23 اپریل کو ہونا ہے، جبکہ پہلے مرحلے کے لیے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ چھ اپریل ہے۔ فہرستوں کو منجمد کرنے سے پہلے تصدیقی عمل کو مکمل کرنے کی ضروری ہے۔
انتخابی اہلکار نے کہا کہ مالدہ کے کالی چک میں پیش آنے والے واقعے کے بعد تصدیق کے عمل میں مصروف عدالتی افسران کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ واضح رہے بدھ کی رات مالدہ کے کالی چک میں عدالتی افسران کا گھیراؤ کیا گیا تھا۔
ایک ذرائع نے بتایا کہ، "واقعہ کے پیش نظر، ووٹر کی تصدیق کے لیے تعینات عدالتی افسران کی حفاظت اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔"
دریں اثنا، جن لوگوں کے نام سپلیمنٹری لسٹ میں نہیں آئے انہیں اب ازالے کے لیے ٹربیونلز سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تاہم، ٹربیونلز کب کام کرنا شروع کریں گے، اس پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔
