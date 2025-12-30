ممتا بنرجی نے امت شاہ پر کیا جوابی حملہ، ’کہا: بنگال میں دشاسن آ گیا
امت شاہ کو نشانہ بناتے ہوئے وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال میں لوگوں کو SIR کے نام پر پریشان کیا جا رہا ہے۔
Published : December 30, 2025 at 6:57 PM IST
کولکتہ، مغربی بنگال: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر جوابی حملہ کرتے ہوئے، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے منگل کو بی جے پی لیڈروں کا موازنہ مہابھارت کے افسانوی کرداروں دوریودھن اور دشاسن سے کیا۔ شاہ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ٹی ایم سی حکومت نے پیٹرا پول اور اندل میں سرحد پر باڑ لگانے کے لیے زمین دی تھی۔
وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک جلسہ عام میں کہا، "14 سال پہلے کے حالات کو یاد کریں، لوگ خوفزدہ تھے۔ بنکورہ کے لیے بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے، اور پانی کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کیا گیا۔ یہاں الیکشن ہیں، اور SIR کے نام پر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔"
ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی نے کہا، "بنگال میں ایک دشاسن آیا ہے، جیسے ہی الیکشن آتے ہیں، دشاسن اور دوریودھن نمودار ہوتے ہیں۔ دشاسن آیا ہے، شکونی کا ایک شاگرد، جو معلومات اکٹھا کرنے آیا ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ممتا بنرجی نے زمین فراہم نہیں کی، اگر میں زمین فراہم نہیں کرتی تو کیا ہوتا؟ پیٹراپول میں زمین کس نے فراہم کی؟"
اس سے قبل امت شاہ نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر سرحد پر باڑ لگانے کے لیے زمین فراہم کرنے سے انکار کرنے کا الزام لگایا تھا۔ شاہ نے کہا کہ مغربی بنگال کی سرحد پار سے دراندازی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔
اس پر ممتا بنرجی نے کہا، "وہ کہتے ہیں کہ تارکین وطن صرف بنگال سے آتے ہیں، اگر ایسا ہے تو کیا آپ نے پہلگام میں حملہ کیا؟ دہلی کے واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کرپٹ بی جے پی پارٹی، وہ ایس آئی آر کے نام پر لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ صرف آپ اور آپ کا بیٹا کھائیں گے، اور ہم لیکچر دیں گے۔"
بنگال میں 2026 کے اسمبلی انتخابات میں SIR اور دراندازی کے مسائل کا غلبہ ہونے کا امکان ہے۔ منگل کو کولکتہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ممتا بنرجی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ "خوف اور بدعنوانی" پچھلے 14 سالوں سے مغربی بنگال کی پہچان بن چکے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ریاست میں غیر قانونی تارکین وطن کی مبینہ دراندازی پر بھی سوال اٹھایا اور ان کی حکومت پر سرحد پر باڑ لگانے کے لیے زمین فراہم کرنے سے انکار کرنے کا الزام لگایا۔
شاہ نے کہا، "ممتا بنرجی کی حکومت میں بدعنوانی کی وجہ سے مغربی بنگال میں ترقی رک گئی ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی تمام فلاحی اسکیمیں ٹول سنڈیکیٹس کا شکار ہو گئی ہیں۔ خوف اور بدعنوانی پچھلے 14 سالوں سے مغربی بنگال کی پہچان بن چکے ہیں۔ 15 اپریل 2026 کے بعد جب بی جے پی حکومت بنائے گی، ہم مغربی بنگال میں اس کی ثقافت اور ثقافت کو دوبارہ شروع کریں گے۔" یہ 'بنگ بھومی' ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ بی جے پی کی بنیاد یہاں کے ایک ممتاز رہنما ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نے رکھی تھی۔
انہوں نے کہا کہ تریپورہ اور آسام میں دراندازی رک گئی ہے جبکہ مغربی بنگال میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ شاہ نے دعویٰ کیا کہ ممتا بنرجی سیاسی مقاصد کے لیے دراندازی جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے ہے۔