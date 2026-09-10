بنگال سی آئی ڈی نے ابھشیک بنرجی کے پی اے سمت رائے کو کیا گرفتار
ترنمول کانگریس کے جنرل سکریٹری ابھشیک بنرجی کے نجی سکریٹری سمت رائے کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کردی تھی۔
Published : September 10, 2026 at 4:15 PM IST
کولکتہ، مغربی بنگال: ریاست مغربی بنگال پولیس کی سی آئی ڈی (CID) نے ترنمول کانگریس (TMC) کے قومی جنرل سکریٹری ابھشیک بنرجی کے نجی سکریٹری (PA) سمت رائے کو گرفتار کر لیا ہے۔ رائے کو پہلے عدالت کی جانب سے جمعرات تک گرفتاری سے عبوری ریلیف ملا ہوا تھا۔
تاہم، سپریم کورٹ نے آج ان کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) سوریا کانت، جسٹس جوئمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا کی بنچ نے 6 اگست کو سمت رائے کو یہ ریلیف دیا تھا۔
رائے زمین گھوٹالے کے ایک معاملے میں ملزم
بدھ کے روز سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران، سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے پوچھ گچھ کے لیے سمت رائے کو حراست میں لینے کے حق میں پرزور دلیل دی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رائے زمین گھوٹالے کے ایک معاملے میں تفتیشی افسران کے سوالات سے بچ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ، یہ الزامات بھی ہیں کہ رائے نے سالبونی میں سرکاری زمین فروخت کرنے کے بعد اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھاری رقم جمع کی تھی۔ پچھلے مہینے 8 اگست کو سمت رائے سالبونی زمین دھوکہ دہی کے معاملے میں سی آئی ڈی (CID) کے افسران کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ اس دوران تفتیشی افسر نے ان سے پوچھ گچھ کی تھی اور ان کا بیان درج کیا تھا۔
ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی
تاہم، ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ سمت رائے کے خلاف حال ہی میں دو اور کیس درج کیے گئے ہیں، جس سے ان کے خلاف کل کیسز کی تعداد چار ہو گئی ہے۔ ان نئے کیسز کے سلسلے میں گرفتاری کے خوف سے، سمت رائے نے ایک بار پھر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے درخواست مسترد کر دی تھی۔
ذرائع کے مطابق، زمین گھوٹالے میں سمت رائے کا نام جیل میں بند مدنی پور سے ترنمول کانگریس کے سابق ایم ایل اے (MLA) سجوئے ہاجرا سے پوچھ گچھ اور اس کے بعد کی تفتیش کے دوران سامنے آیا تھا۔
زمین دھوکہ دہی اور بدعنوانی کیس میں ملزم
سمت رائے پر 2026 کے اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ دلانے کے بہانے کئی لوگوں سے لاکھوں روپے وصول کرنے کا بھی الزام ہے۔ ساتھ ہی، مغربی مدنی پور کے سالبونی میں زمین سے متعلق دھوکہ دہی اور بدعنوانی سے جڑے ایک الگ کیس میں بھی انہیں ملزم بنایا گیا ہے۔