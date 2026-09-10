ETV Bharat / state

بنگال سی آئی ڈی نے ابھشیک بنرجی کے پی اے سمت رائے کو کیا گرفتار

ترنمول کانگریس کے جنرل سکریٹری ابھشیک بنرجی کے نجی سکریٹری سمت رائے کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کردی تھی۔

West Bengal CID arrested Sumit Roy Personal Assistant to Abhishek Banerjee in Salboni Land Scam Case, Urdu News
سمت رائے (فائل فوٹو/ PTI فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 10, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کولکتہ، مغربی بنگال: ریاست مغربی بنگال پولیس کی سی آئی ڈی (CID) نے ترنمول کانگریس (TMC) کے قومی جنرل سکریٹری ابھشیک بنرجی کے نجی سکریٹری (PA) سمت رائے کو گرفتار کر لیا ہے۔ رائے کو پہلے عدالت کی جانب سے جمعرات تک گرفتاری سے عبوری ریلیف ملا ہوا تھا۔

تاہم، سپریم کورٹ نے آج ان کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) سوریا کانت، جسٹس جوئمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا کی بنچ نے 6 اگست کو سمت رائے کو یہ ریلیف دیا تھا۔

West Bengal CID arrested Sumit Roy Personal Assistant to Abhishek Banerjee in Salboni Land Scam Case, Urdu News
بنگال سی آئی ڈی نے ابھشیک بنرجی کے پی اے سمت رائے کو کیا گرفتار (فائل فوٹو)

رائے زمین گھوٹالے کے ایک معاملے میں ملزم

بدھ کے روز سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران، سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے پوچھ گچھ کے لیے سمت رائے کو حراست میں لینے کے حق میں پرزور دلیل دی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رائے زمین گھوٹالے کے ایک معاملے میں تفتیشی افسران کے سوالات سے بچ رہے ہیں۔

اس کے علاوہ، یہ الزامات بھی ہیں کہ رائے نے سالبونی میں سرکاری زمین فروخت کرنے کے بعد اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھاری رقم جمع کی تھی۔ پچھلے مہینے 8 اگست کو سمت رائے سالبونی زمین دھوکہ دہی کے معاملے میں سی آئی ڈی (CID) کے افسران کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ اس دوران تفتیشی افسر نے ان سے پوچھ گچھ کی تھی اور ان کا بیان درج کیا تھا۔

ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی

تاہم، ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ سمت رائے کے خلاف حال ہی میں دو اور کیس درج کیے گئے ہیں، جس سے ان کے خلاف کل کیسز کی تعداد چار ہو گئی ہے۔ ان نئے کیسز کے سلسلے میں گرفتاری کے خوف سے، سمت رائے نے ایک بار پھر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے درخواست مسترد کر دی تھی۔

ذرائع کے مطابق، زمین گھوٹالے میں سمت رائے کا نام جیل میں بند مدنی پور سے ترنمول کانگریس کے سابق ایم ایل اے (MLA) سجوئے ہاجرا سے پوچھ گچھ اور اس کے بعد کی تفتیش کے دوران سامنے آیا تھا۔

زمین دھوکہ دہی اور بدعنوانی کیس میں ملزم

سمت رائے پر 2026 کے اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ دلانے کے بہانے کئی لوگوں سے لاکھوں روپے وصول کرنے کا بھی الزام ہے۔ ساتھ ہی، مغربی مدنی پور کے سالبونی میں زمین سے متعلق دھوکہ دہی اور بدعنوانی سے جڑے ایک الگ کیس میں بھی انہیں ملزم بنایا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

پارلیمنٹ کا مانسون سیشن: طلباء پر طاقت کے استعمال کو لے کر این ڈی اے اور اپوزیشن ارکان پارلیمان آمنے سامنے

آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر بھارتی ملاح تعینات نہ کیے جائیں جہاز رانی کمپنیوں کو بھارت کی ہدایت

کیش فار کوئیری معاملہ لوک پال کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی مہوا موئترا کی عرضی پر جمعہ کو فیصلہ

ٹی ایم سی ایم پی مہوا موئترا کو دہلی ہائی کورٹ سے راحت، لوک پال کے حکم پر روک

مغربی بنگال انتخابات: مرکزی فورسز کی تعیناتی پر مہوا موئترا کا اعتراض

TAGGED:

SUMIT ROY ARRESTED
SALBONI LAND SCAM CASE
LAND SCAM CASE SALBONI
CID ARRESTED SUMIT ROY
ABHISHEK BANERJEE PA ARRESTED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.