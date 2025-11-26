ایس آئی آر کے پیچھے اصل مقصد این آر سی نافذ کرنا ہے: ممتا بنرجی
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت SIR کے ذریعہ NRC کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔
Published : November 26, 2025 at 3:26 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے یوم دستور کی تقریب میں الزام لگایا کہ ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر ) کے پیچھے اصل مقصد شہریوں کے قومی رجسٹر (این آر سی) کو نافذ کرنا ہے۔
ریڈ روڈ پر یوم دستور کے موقع پر بی آر امبیڈکر کے مجسمہ پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایس آئی آر کے عمل کے بارے میں مرکزی حکومت پر الزام لگایا۔ انھوں نے کہا کہ، آزادی کے اتنے سالوں کے بعد لوگوں کی شہریت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔
Today, on this Constitution Day, I pay my deepest respect and tribute to the great Constitution that we have, to the great document that binds us in India.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 26, 2025
I also pay my tribute today to the visionary framers of our Constitution, especially Dr. B. R. Ambedkar, its principal…
وزیراعلیٰ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، جب جمہوریت خطرے میں ہو، سوشلزم خطرے میں ہو، اور وفاقیت کو بلڈوز سے دبایا جارہا ہو تو لوگوں کو آئین کی طرف سے فراہم کردہ قیمتی رہنمائی کو بچانا چاہیے۔
ممتا بنرجی نے کہا کہ آئین ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ہندوستان کی ثقافتوں، زبانوں اور برادریوں کے تنوع کو خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، انھوں نے کہا، "آج، اس یوم دستور پر، میں اپنے عظیم آئین کو اپنی گہرائیوں سے احترام اور خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، وہ عظیم دستاویز جو ہمیں ہندوستان کے طور پر متحد کرتی ہے۔ میں اپنے آئین کے بصیرت افروز بنانے والوں، خاص طور پر اس کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔"
بنرجی نے بنگال سے آئین کے مسودے میں اہم کردار ادا کرنے والے آئین ساز اسمبلی کے ارکان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا، " میرا ماننا ہے کہ ہمارا آئین ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ہماری ثقافتوں، زبانوں اور برادریوں کے بے پناہ تنوع کو ایک متحد، منقسم قوم میں مساوی طاقت کے ساتھ باندھتا ہے۔ اور ہمیں بحیثیت ملک برقرار رکھنا۔ انھوں نے مزید کہا، اس مقدس دن پر، ہم اپنے آئین میں درج بنیادی جمہوری اقدار کے تئیں اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہیں اور ایک قوم کے طور پر ہمیں متعین اور برقرار رکھنے والے مقدس اصولوں کی چوکسی سے حفاظت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔
یوم آئین 26 نومبر 1949 کو ہندوستانی آئین کے سرکاری طور پر اختیار کیے جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔
