میں یہ دباؤ نہیں جھیل پا رہی ہوں، ایک اور بی ایل او نے دی جان، وزیر نے کیا گھر کا دورہ
مغربی بنگال کے نادیہ ضلع میں ایس آئی آر کے مبینہ دباؤ کی وجہ سے ایک خاتون بی ایل او نے خودکشی کر لی۔
Published : November 22, 2025 at 1:58 PM IST
کولکاتہ: کام کے مبینہ دباؤ کی وجہ سے مغربی بنگال میں ایک اور بوتھ لیول آفیسر (بی ایل او) کی موت ہوگئی۔ پولیس کے مطابق ضلع نادیہ میں بی ایل او کے طور پر کام کرنے والی خاتون ہفتے کی صبح اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ کام کے دباؤ میں تھی اور اس نے اپنی جان لے لی۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ خاتون، جس کی شناخت رنکو ترافدار کے نام سے ہوئی ہے، چھپرا علاقے کے کرشنا نگر کے بنگلجھی علاقے میں اپنے کمرے کی چھت سے لٹکی ہوئی ملی۔ افسر نے کہا، "خاندان کا کہنا ہے کہ وہ بی ایل او کے کام کے بوجھ کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ میں تھی۔ ہمیں اس کے کمرے سے ایک نوٹ ملا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ضروری تفتیش جاری ہے۔"
مغربی بنگال حکومت کے وزیر اجل بسواس نے متوفی کے گھر جا کر اس کے اہل خانہ سے بات کی اور انہیں تسلی دی۔ اس ہفتے، بدھ، 19 نومبر کو، ایک بوتھ سطح کے افسر کو جلپائی گوڑی ضلع میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ بی ایل او کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ "سر کی طرف سے کام کا زیادہ دباؤ" ان کی موت کا ذمہ دار ہے۔
سی ایم ممتا بنرجی نے ایس آئی آر کو روکنے پر زور دیا
اس واقعہ کے بعد وزیراعلی ممتا بنرجی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے بنگال میں جاری ایس آئی آر کو روکنے کی اپیل کی۔ جمعرات کو، انہوں نے سی ای سی کو خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ "غیر منصوبہ بند اور زبردستی کارروائیاں" جاری رکھنے سے مزید جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور کام کی سالمیت پر سمجھوتہ ہو سکتا ہے۔
جلپائی گوڑی میں بوتھ سطح کے ایک افسر کی موت کے بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن پر سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، "گہرا صدمہ اور غم۔ پھر ہم نے جلپائی گوڑی میں بوتھ سطح کے ایک افسر کو کھو دیا - شانتی مونی ایکا، ایک قبائلی خاتون، اور ایک آنگن واڑی کارکن - جو جاری ایس آئی آر کے کام کے شدید دباؤ میں مر گئی۔"
سی ایم ممتا نے کہا کہ جب ایس آئی آر کے عمل میں تین سال لگتے تھے، الیکشن کمیشن نے بی ایل او پر غیر انسانی دباؤ ڈالتے ہوئے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اب صرف دو ماہ کی حد مقرر کی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ صوابدید کا استعمال کرے اور مزید جانوں کے ضیاع سے قبل اس عمل کو فوری طور پر روک دے۔
4 نومبر سے مغربی بنگال سمیت 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر لسٹوں پر خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کا عمل جاری ہے اور یہ 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ لیکن اس دوران، بنگال، کیرالہ، گجرات سمیت کچھ دیگر ریاستوں میں مبینہ طور پر ایس آئی آر کے دباؤ میں بی ایل او کی موت کی خبریں سامنے آئی ہیں۔
نوٹ: خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔