بدلتا بنگال: بی جے پی حکومت نے اماموں، موذنین اور پوجاریوں کے وظیفے پر روک لگا دی، ممتا کے دور حکومت کی سہولت ختم
مذہبی درجہ بندی پر مبنی سرکاری الاؤنس جون سے بند ہو جائیں گے۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد OBC کی فہرست بھی ختم
Published : May 19, 2026 at 8:50 AM IST
کولکاتہ: سویندو ادھیکاری کی قیادت میں بنگال کی بی جے پی حکومت نے پیر، 18 مئی کو کابینہ کی میٹنگ کے دوران کئی اہم فیصلے لیے۔ دو سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک مذہبی درجہ بندی کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی سرکاری امداد کو جون سے بند کرنا، اور کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ریاست کی موجودہ دیگر پسماندہ طبقات (OBC) کی فہرست کو ختم کرنا شامل ہے۔
وزیر اگنی مترا پال نے کہا، "ریزرویشن کے لیے اہلیت کا تعین کرنے کے لیے ایک نیا پینل (کمیٹی) تشکیل دیا جائے گا۔" وزیر اگنی مترا پال نے مزید کہا کہ اس وقت محکمہ اطلاعات اور ثقافتی امور کے ساتھ ساتھ مذہبی درجہ بندی پر مبنی اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیم کے محکمہ کے زیر انتظام چلنے والی اسکیمیں اس مہینے کے آخر تک جاری رہیں گی۔ یہ اسکیمیں جون 2026 سے بند کر دیا جائے گا، اور جلد ہی اس معاملے سے متعلق علیحدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔
بنگال حکومت کا موقف ہے کہ فلاحی پروگرام مذہبی شناخت پر مبنی نہیں ہونے چاہئیں۔ اس سے قبل، ترنمول حکومت نے- ریاست میں اقتدار سنبھالنے کے ایک سال بعد اماموں، مؤذنین اور مندر کے پجاریوں کے لیے ماہانہ اعزازیہ (ماہانہ الاؤنس) کی فراہمی کا اعلان کیا تھا۔
کابینہ کی دوسری میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اگنی مترا پال نے اعلان کیا کہ انتظامیہ نے مذہبی درجہ بندی کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی تمام امدادی اسکیموں یا وظیفوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر وہ جو محکمہ اطلاعات اور ثقافتی امور اور اقلیتی امور کے محکمہ کے تحت چلائے جاتے ہیں۔
وزیر نے واضح کیا کہ اس معاملے سے متعلق تفصیلی معلومات بہت جلد سرکاری رہنما خطوط یا نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کی جائیں گی۔ تاہم، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگرچہ مذہبی شناخت پر مبنی یہ مالی امداد بند کی جا رہی ہے، تاہم طلباء کے لیے موجودہ وظائف اور تعلیمی گرانٹس کو کسی بھی صورت میں نہیں روکا جائے گا۔
