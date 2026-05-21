بدلتا بنگال: مغربی بنگال میں مدارس میں وندے ماترم گانے کو لازمی قرار دے دیا گیا
اسکولوں کے بعد اب مغربی بنگال کی بی جے پی حکومت نے مدارس میں بھی وندے ماترم گانے کو لازمی کر دیا ہے۔
Published : May 21, 2026 at 10:35 AM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کے مدرسہ تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ نے ریاست بھر کے تمام سرکاری، امداد یافتہ اور تسلیم شدہ مدارس میں کلاسوں سے پہلے اسمبلی کے دوران "وندے ماترم" گانے کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
تمام اسکولوں میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے ایک ہفتہ بعد ہی ریاست کی سویندو ادھیکاری حکومت نے ریاست کے تمام مدارس میں قومی گیت گانا لازمی قرار دیا ہے۔
West Bengal: Directorate of Madrasah Education has made the singing of "Vande Mataram" mandatory during assembly prayers before classes in all government, aided, and recognised madrasahs across the state with immediate effect
گزشتہ ہفتے، سویندو ادھیکاری حکومت نے ریاست بھر کے تمام اسکولوں میں وندے ماترم کے تمام چھ بندوں کا گانا لازمی قرار دیا تھا۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ طلباء کو صبح کی اسمبلی کے دوران اپنی کلاس شروع کرنے سے پہلے قومی گیت گانا ہوگا۔
فروری میں، مرکزی حکومت نے وندے ماترم کو ملک کے قومی ترانے، جن گنا من کے برابر کا درجہ دیا ہے، جس سے یہ لازمی ہو گیا کہ تمام سرکاری اور اسکولی تقریبات میں قومی ترانے کے ساتھ وندے ماترم کے تمام چھ بند گائے جائیں۔
مرکزی کابینہ نے قومی گیت وندے ماترم کے گانے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو قابل سزا جرم بنانے کے لیے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام ایکٹ 1971 میں ترمیم کرنے کی تجویز کو بھی منظوری دے دی ہے۔
واضح رہے جمیعت علماء ہند، جماعت اسلامی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سمیت دیگر مسلم تنظیمیں ہمیشہ سے حکومت کی جانب سے وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں کی مخالفت کرتی رہی ہیں۔
مغربی بنگال کی سویندو حکومت کے مدارس میں وندے ماترم گانے کو لازمی قرار دینے کے فیصلے نے ایک سیاسی بحث کو جنم دیا ہے۔
حالیہ دہلی میں منعقدہ جمعیۃ علماء ہند کے دو روزہ ورکنگ کمیٹی کے کنونشن کے دوران جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے 'وندے ماترم' پر اعتراض جتایا تھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ 'وندے ماترم' کو قومی ترانے 'جن گن من' کے مساوی درجہ دینا اور سرکاری اور تعلیمی اداروں میں اس کے پڑھنے کو لازمی قرار دینا آئین کی بنیادی روح اور مذہبی آزادی کے اصول کے خلاف ہے۔ انہوں نے وارننگ جاری کی کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو جمعیت ازالہ کے لیے عدالتوں سے رجوع کرے گی۔ ارشد مدنی نے یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کے نفاذ کے خلاف اپنی قانونی جنگ جاری رکھنے کے لیے تنظیم کے عزم کا اعادہ کیا۔
