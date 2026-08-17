مغربی بنگال کے بیربھوم میں ایک ہوٹل میں آگ بھڑک اٹھی، سات ہلاک، متعدد زخمی
فائر بریگیڈ کی دو گاڑیوں نے سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ دریں اثنا، پولیس اور انتظامیہ تفتیش کر رہی ہیں۔
Published : August 17, 2026 at 10:39 AM IST
تاراپیتھ (مغربی بنگال): مغربی بنگال کے بیر بھوم ضلع کے تاراپیٹھ میں پیر کی صبح ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کم از کم سات افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد چار دیگر افراد شدید بیمار ہو گئے۔ رام پورہاٹ سے دو فائر ٹینڈر جائے وقوعہ پر پہنچے اور آگ پر قابو پالیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق آگ ہوٹل کے ریسپشن ایریا میں لگی۔ یہ واقعہ صبح اس وقت پیش آیا جب تمام لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ ابتدائی طور پر کسی کو آگ نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہ عمارت کے مختلف حصوں تک پھیل گئی۔
غور طلب ہے کہ ساون کے مقدس مہینے میں پیر کا دن منانے کے سبب ان دنوں تاراپیٹھ میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی بھیڑ آرہی ہے۔ دوسرے خطوں سے عقیدت مندوں کے ساتھ ہزاروں یاتری براہ راست دیوگھر (بہار اور جھارکھنڈ میں) سے پہنچ رہے ہیں۔ نتیجتاً، تقریباً تمام ہوٹل مکمل طور پر بک چکے ہیں۔ رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مخصوص ہوٹل میں بھی زائرین کا ہجوم تھا۔
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فائر ڈپارٹمنٹ کے ذرائع نے بتایا کہ یاتری سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے آگ پر توجہ نہیں دی گئی۔ بند کمروں میں بھرنے والے دھوئیں سے دم گھٹ کر بہت سے لوگ بیمار ہو گئے جس کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک ہو گئے۔ جبکہ ہوٹل انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ جن لوگوں کی حالت نازک ہے انہیں رامپورہاٹ میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا ہے، اور پولیس اور انتظامیہ متوفی کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہے۔