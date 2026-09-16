ٹی ایم سی کے دس باغی اراکینِ اسمبلی کو اسمبلی سیکریٹریٹ نے نااہلی کی درخواست پر نوٹس بھیجا
اسپیکر نے یہ نوٹس اینٹی ڈیفیکشن قانون کے تحت ان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کرنے والی شکایتوں کی بنیاد پر جاری کیے۔
Published : September 16, 2026 at 12:06 PM IST
کولکتہ، مغربی بنگال (سرجیت دتا): ریاست مغربی بنگال اسمبلی نے کافی تاخیر کے بعد آخر کار پارٹی چھوڑنے والے 10 ترنمول کانگریس (TMC) کے اراکینِ اسمبلی (MLAs) کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اپوزیشن کے 'عبوری' رہنما ریتا برت بنرجی اور ان کے دھڑے کے نو دیگر افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اس فہرست میں سابق وزراء اروپ رائے، فرہاد حکیم، سبینا یاسمین، بپلب مترا، جاوید خان اور رتھین گھوش شامل ہیں۔ سندیپن ساہا، اکروز زمان انصاری اور شیولی ساہا کو بھی نوٹس بھیجے گئے ہیں۔
اسمبلی اسپیکر نے یہ نوٹس اینٹی ڈیفیکشن قانون کے تحت ان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کرنے والی شکایتوں کی بنیاد پر جاری کیے ہیں۔ انہیں جواب دینے کے لیے سات دن کی مہلت (ڈیڈ لائن) دی گئی ہے۔ اس اقدام سے ریاست میں ایک نئی سیاسی بحث چھڑ گئی ہے، جو ریاستی اسمبلی کے اسپیکر رتھیندرا باسو کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس دائر ہونے کے ٹھیک بعد سامنے آیا ہے۔
اراکینِ پارلیمنٹ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ
بنگال کی سابق حکمران جماعت نے پہلے بھی لوک سبھا میں پارٹی بدلنے والوں کے خلاف قانونی لڑائی کے سلسلے میں اسی طرح کی حکمتِ عملی اپنائی تھی۔ اس سے قبل ایوانِ زیریں (لوک سبھا) میں پارٹی کے رہنما ابھیشیک بنرجی نے ترنمول کانگریس چھوڑ کر این سی پی (NCP) میں شامل ہونے والے اراکینِ پارلیمنٹ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔
پارٹی چھوڑ کر مخالف خیمے میں شامل
اس وقت اسپیکر کو ایک خط لکھ کر ان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس معاملے میں کیس دائر ہونے پر لوک سبھا اسپیکر نے متعلقہ اراکینِ پارلیمنٹ کو نوٹس جاری کیے تھے۔ اب کچھ ایسا ہی اسمبلی میں بھی ہوا ہے جہاں ترنمول ان اراکینِ اسمبلی کے خلاف بھی وہی راستہ اختیار کر رہی ہے جو پارٹی چھوڑ کر مخالف خیمے میں شامل ہو گئے ہیں۔
ممتا خیمے نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا
خبر ہے کہ ترنمول لیڈرشپ نے اس سال جولائی کی شروعات میں ہی اسپیکر کو خط لکھ کر ان 'دل بدلو' (پارٹی بدلنے والے) اراکینِ اسمبلی کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم، الزامات لگے کہ کافی وقت گزر جانے کے باوجود اسپیکر نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پر ممتا خیمے نے پیر کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
اس معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن (Ret Petition) دائر کی گئی۔ خاص بات یہ ہے کہ 10 دل بدلو اراکینِ اسمبلی کے ساتھ اسمبلی اسپیکر کو بھی اس کیس میں فریق (Party) بنایا گیا۔ اس کیس کے دائر ہونے کے کچھ ہی وقت بعد خبر آئی کہ اسپیکر نے سات دن کی مہلت دیتے ہوئے ایک نوٹس جاری کیا ہے۔
اچانک اقدام اور ٹائمنگ پر اٹھے سوال
سینئر ترنمول ایم پی (MP) کلیان بنرجی پہلے ہی اسپیکر کے اس اچانک اقدام اور اس کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے شک ظاہر کیا کہ نوٹس اصل میں بتائے گئے وقت پر جاری کیا گیا تھا یا اسے بیک ڈیٹ (Backdate - پچھلی تاریخ) سے جاری کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر کلیان نے کہا، 'اسپیکر آج اچانک ایکٹیو (سرگرم) ہو گئے ہیں۔
نوٹس آج اتنی اچانک کیسے سامنے آیا؟
اگر مان بھی لیں کہ نوٹس 10 ستمبر کو جاری کیا گیا تھا، تو یہ اب تک لوگوں کے علم میں کیوں نہیں آیا؟ یہ آج اتنی اچانک کیسے سامنے آیا؟ رٹ پٹیشن دائر ہوتے ہی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ جو لوک سبھا میں ہوا، وہی اب اسمبلی میں ہو رہا ہے۔ وہی پیٹرن فالو کیا جائے گا۔ وہ وقت مانگیں گے اور اسپیکر انہیں وقت دے دیں گے۔ اسی طرح سویندو ادھیکاری کے ساتھیوں کو اور وقت دیا جائے گا۔'