مغربی بنگال اسمبلی انتخابات: الیکشن کمیشن نے 15 پولنگ بوتھس پر دوبارہ ووٹنگ کا دیا حکم
Published : May 1, 2026 at 7:59 PM IST
کولکاتا: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران بے ضابطگیوں کی شکایات کے بعد اہم فیصلہ لیتے ہوئے 15 پولنگ بوتھس پر دوبارہ ووٹنگ (ری پولنگ) کا حکم دے دیا ہے۔ یہ ری پولنگ جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے دو اسمبلی حلقوں مگرہٹ اور ڈائمنڈ ہاربر کے بوتھس پر 2 مئی کو صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔
الیکشن کمیشن کے مطابق مگرہٹ حلقے کے 11 جبکہ ڈائمنڈ ہاربر کے 4 بوتھس پر دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے گی۔ واضح رہے کہ ان دونوں حلقوں میں 29 اپریل کو دوسرے مرحلے کے دوران ووٹنگ ہوئی تھی، تاہم بعد میں ریٹرننگ افسران اور مبصرین کی رپورٹس کی بنیاد پر ان بوتھس پر پولنگ کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔
ڈائمنڈ ہاربر حلقہ ابھیشیک بنرجی کا پارلیمانی حلقہ ہے، جہاں حکمراں جماعت ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ دیکھا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے ووٹنگ کے دوران بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کیے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: ٹی ایم سی نے ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کا لگایا الزام، ممتا بنرجی نے اسٹرانگ روم کا کیا دورہ، الیکشن کمیشن کو دینی پڑی صفائی
شکایات کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے خصوصی مبصر سبرتا گپتا کو زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے تعینات کیا تھا، جن کی رپورٹ اور دیگر شواہد کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ ری پولنگ سے سے انتخابی ماحول مزید گرم ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔