مغربی بنگال اسمبلی انتخابات: دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم اختتام پذیر
Published : April 27, 2026 at 8:20 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے انتخابی مہم پیر کی شام کو حکمراں ترنمول کانگریس اور حزب اختلاف کی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظرثانی ، دراندازی، بدعنوانی، بے روزگاری اور ووٹروں کو لالچ دینے کے کئی وعدے کرنے سمیت مسائل پر ایک دوسرے کے خلاف شدید الزامات کے دوران اختتام کو پہنچ گیا۔
ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو ریاست بھر کے 142 اسمبلی حلقوں میں ہوگا، جس میں کل 32,173,837 اہل ووٹر ہیں، جن میں 16,435,627 مرد، 15,737,418 خواتین اور 792 تیسری جنس کے ووٹر شامل ہیں۔
انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے 41001 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ تمام پولنگ اسٹیشنز پر سرگرمیاں ویب کاسٹنگ کے ذریعے نشر کی جائیں گی۔
ایک زوردار مہم کے دوران، بی جے پی لیڈروں نے ترنمول کانگریس پر مغربی بنگال کو دراندازوں کی پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کا الزام لگایا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی تقسیم کی سیاست میں مصروف ہے اور مچھلی اور انڈوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔
الیکشن کمیشن نے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں، سات اضلاع میں مرکزی فورسز کی 2,321 کمپنیاں تعینات کی ہیں۔
مجموعی طور پر 142 جنرل مبصر، 95 پولیس مبصر اور 100 ایکسپینڈیچر آبزرور تعینات کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے کیمروں سے لیس ڈرون بھی استعمال کیے جائیں گے۔ کولکاتہ میں 273 کمپنیوں کے ساتھ مرکزی فورسز کی سب سے زیادہ تعیناتی ہے۔
دوسرے مرحلے میں جن اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی، ان میں بھنگر میں سب سے زیادہ 19 امیدوار ہیں، جب کہ گوگھاٹ میں سب سے کم پانچ امیدوار ہیں۔ ممتا بنرجی ان اہم امیدواروں میں شامل ہیں جن کی انتخابی قسمت کا فیصلہ اس مرحلے میں کیا جائے گا۔ ممتا بنرجی ایک بار پھر بھوانی پور سے الیکشن لڑ رہی ہیں، جہاں انہیں بی جے پی کے سویندو ادھیکاری سے سخت چیلنج کا سامنا ہے۔
سینئر ترنمول لیڈر فرہاد حکیم کا مقابلہ کولکتہ پورٹ پر بی جے پی امیدوار راکیش سنگھ سے ہے، جو کہ وسطی کولکتہ میں حکمراں جماعت کے لیے اہم سمجھا جانے والا اقلیتی اکثریتی حلقہ ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما اور اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے انتخابی مہم کے دوران امن و امان ، خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم، سیاسی تشدد، دراندازی اور بدعنوانی پر ترنمول کو نشانہ بنایا۔
اس کے جواب میں، سینئر ترنمول کانگریس لیڈر ابھیشیک بنرجی نے الزام لگایا کہ بی جے پی اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، جس میں ہر شخص کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جمع کرنا اور ہر سال دو کروڑ نوکریاں پیدا کرنا شامل ہے۔
