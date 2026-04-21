مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026: جمعرات کو پہلے مرحلے کی ووٹنگ؛ سات اضلاع میں سخت سیکیورٹی بندوبست
گزشتہ 15 سالوں کے تشدد کے ریکارڈ کے حوالے سے تحقیق کی بنیاد پر سات اضلاع کی نشاندہی کی گئی ہے۔
Published : April 21, 2026 at 3:29 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے قریب آتے ہی ریاست بھر میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 23 اپریل کو ہونے والی ووٹنگ کے پہلے مرحلے سے پہلے نگرانی کو سخت کر دیا ہے۔ اس پہلے مرحلے میں 16 اضلاع میں پھیلی 152 اسمبلی نشستوں پر ووٹنگ ہونے والی ہے۔
ان میں سے، الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) سات مخصوص اضلاع کے اندر تمام سیٹوں پر سیکورٹی پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ سات اضلاع مالدہ اور مرشد آباد (دونوں اقلیتی اکثریت والے اضلاع)، شمالی دیناج پور، کوچ بہار، بیر بھوم، مغربی مدناپور، اور مغربی بردھمان ہیں۔ ان سات اضلاع میں کوچ بہار، مالدہ اور شمالی دیناج پور شمالی بنگال میں واقع ہیں، جبکہ باقی چار اضلاع جنوبی بنگال میں ہیں۔
مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر کے اندر موجود افراد نے انکشاف کیا کہ ان سات اضلاع کی شناخت گزشتہ 15 سالوں میں (2011 سے اب تک) ہوئی بوتھ کی حساسیت کے حوالے سے کی گئی تحقیق کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور ساتھ ہی انتخابات سے متعلق تشدد کے ریکارڈ کی بنیاد پر ہلاکتوں کو بھی نظر میں رکھا گیا ہے۔
سی ای او کے دفتر کے ایک قریبی ذرائع مزید وضاحت کی کہ، اسی وجہ سے، پولنگ کے دن ان اضلاع میں سینٹرل فورسز اور کوئیک رسپانس ٹیموں (کیو آر ٹی) کی تعیناتی سب سے زیادہ ہوگی۔ وہیں، ان علاقوں میں بیشتر پولنگ بوتھوں کو "انتہائی حساس" قرار دیا گیا ہے۔
مرشد آباد ایک ایسا ضلع ہے جس نے گزشتہ 15 سالوں میں ہونے والے ہر انتخابات میں تشدد کے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ کوئیک رسپانس ٹیموں (QRTs) کی تعیناتی کی جائے گی، جن کی کل تعداد 219 ہے۔ یہ کوئیک رسپانس ٹیمیں خصوصی طور پر سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے پی ایف) کے اہلکاروں پر مشتمل ہوں گی، اور ہر ٹیم میں پولیس سب انسپکٹر کے رینک کا صرف ایک افسر گائیڈ کے طور پر کام کرے گا۔
ہر پولنگ اسٹیشن پر، ووٹر کو مرکزی پولنگ بوتھ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے ووٹر کی تصدیق دو مراحل میں کی جائے گی۔ تصدیق کا پہلا مرحلہ بوتھ پر تعینات سی اے پی ایف کے اہلکاروں کے ذریعہ انجام دیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلہ کو متعلقہ بوتھ لیول آفیسر (بی ایل او) کے ذریعہ انجام دیا جائے گا۔
چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے ایک اندرونی ذرائع نے انکشاف کیا کہ کمیشن نے پہلے ہی نچلے درجے کے پولیس اہلکاروں کو - جیسے انسپکٹرز، سب ڈویژنل پولیس افسران، اور ضلعی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس - کو پولنگ کے دنوں میں ڈیوٹی میں کسی کوتاہی کے خلاف سخت انتباہ جاری کر دیا ہے۔ انہیں مزید متنبہ کیا گیا کہ اس طرح کی غفلت کے نتیجے میں سخت محکمانہ کارروائی ہوگی، جس سے ان کی سالانہ خفیہ رپورٹس (ACRs) کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد کے فوائد پر بھی منفی اثر پڑے گا۔
یہ بھی پڑھیں: