مغربی بنگال میں ووٹنگ سے عین قبل الیکشن کمیشن کارروائی کی، نندی گرام پولیس مبصر کو ہٹایا
یہ فیصلہ مبینہ طور پر نندی گرام کی حساسیت کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے لیا گیا ہے۔
Published : April 22, 2026 at 9:45 AM IST
کولکاتا: الیکشن کمیشن نے منگل کو مغربی بنگال کے مشرقی مدنی پور ضلع کے نندی گرام اسمبلی حلقہ کے لیے پولس مبصر کی تبدیلی کا اعلان کیا۔ یہ حلقہ مغربی بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سبیندو ادھیکاری کا آبائی حلقہ ہے اور یہاں پہلے مرحلے میں 23 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔
سبیندو ادھیکاری دو حلقوں جنوبی کولکاتا کے نندی گرام اور بھوانی پور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جہاں ان کا مقابلہ ترنمول کانگریس کی امیدوار اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ہے۔
بھوانی پور میں ووٹنگ دوسرے مرحلے میں 29 اپریل کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ابتدا میں ہیتیش چودھری کو نندی گرام کے لیے پولس مبصر کے طور پر مقرر کیا تھا۔ تاہم منگل کی دوپہر الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نئے حکم نامے کے مطابق اب ان کی جگہ اکھلیش سنگھ نے لے لی ہے۔
کمیشن نے یہ بھی کہا کہ یہ تبدیلی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ تاہم، الیکشن کمیشن اس پر خاموش رہا کہ یہ تبدیلی نندی گرام میں جمعرات کو ہونے والے انتخابات سے محض دو دن پہلے کیوں کی گئی۔ تاہم، مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے ایک اندرونی نے بتایا کہ یہ فیصلہ نندی گرام کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے حفاظتی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے لیا گیا ہے۔
اتفاق سے پیر کو ترنمول کانگریس نے نندی گرام پولیس اسٹیشن کے انچارج افسر کے خلاف چودھری کو شکایت درج کرائی۔ شکایت میں افسر پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ترنمول کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنوں کی طرف سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ مقامی رہنماؤں کے خلاف درج کی گئی شکایات پر کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔
شکایت میں، ترنمول کانگریس نے ان پولیس افسران پر الزام لگایا کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف درج کی گئی شکایات کو سنبھالنے میں غیر فعال ہیں، جب کہ مقامی ترنمول کانگریس کے رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات میں انتہائی سرگرم ہیں۔
اس سال نندی گرام سے ترنمول کانگریس کی امیدوار پاویترا ہیں۔ وہ پہلے اس حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور کبھی سویندو ادھیکاری کے قریبی معتمد تھے۔ اتفاق سے، حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کی جانب سے اپنے امیدواروں کے باضابطہ اعلان سے ایک گھنتے قبل پارٹی میں شامل ہوئے۔
