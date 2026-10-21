اتراکھنڈ کے مدارس میں اب جمعہ کے بجائے اتوار کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی
اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کو ختم کرکے اقلیتی تعلیمی بورڈ قائم کیاگیا جس میں مسلم، سکھ، پارسی و دیگر برادریوں کے تعلیمی اداروں کو یکجا کیاگیا۔
Published : October 21, 2026 at 2:48 PM IST
دہرادون: حکومتِ اتراکھنڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام مدارس، جنہیں اب ریاستی محکمہ تعلیم کی جانب سے 'اسکول' کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے، محکمے کے قواعد و ضوابط کے مطابق جمعہ کے بجائے اتوار کو ہفتہ وار چھٹی منائیں گے۔ اتراکھنڈ میں نمازِ جمعہ کی وجہ سے اب تک مدارس کے لیے جمعہ کا دن ہفتہ وار تعطیل کے طور پر مقرر تھا۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہاکہ "ہم خوشامد پر مبنی کوئی تعلیمی پالیسی نہیں چاہتے۔ ہماری حکومت نے تمام بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پالیسیاں، قواعد اور قوانین بنائے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جو ادارے ان پر عمل نہیں کریں گے انہیں یہاں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔" جمعہ کی تعطیل ختم کرنے کے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ دھامی نے کہا کہ چونکہ اب مدارس محکمہ تعلیم کے تسلیم شدہ اسکول بن چکے ہیں، اس لیے ریاست کے تمام تعلیمی اداروں پر یکساں قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اتراکھنڈ مائنارٹی ایجوکیشن اتھارٹی کے چیئرمین سرجیت سنگھ گاندھی نے کہاکہ "پشکر سنگھ دھامی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کی وضع کردہ یکساں تعلیمی پالیسی ریاست کے تمام اقلیتی اسکولوں پر لاگو ہوگی۔ رجسٹرڈ مدارس اب اسکول بن چکے ہیں، لہٰذا انہیں محکمہ تعلیم اور اتراکھنڈ مائنارٹی ایجوکیشن اتھارٹی کے ضوابط کو اپنانا ہوگا۔ اب سے ہفتہ وار تعطیل جمعہ کے بجائے اتوار کو ہوگی۔"
دھامی حکومت نے اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کو ختم کر کے اقلیتی تعلیمی بورڈ قائم کیا ہے، جس کے تحت مسلم، سکھ، پارسی، جین اور بودھ برادریوں کے تمام تعلیمی اداروں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ریاست کے اقلیتی مدرسہ فریم ورک کے تحت 452 تسلیم شدہ مدارس موجود تھے، جن میں سے نئے سرے سے درخواستیں دینے والے 76 مدارس کو اب اتھارٹی کی جانب سے 'اسکول' کے طور پر منظوری دی گئی ہے۔ ان مدارس میں تقریباً 30,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ دھامی حکومت نے اب ان طلبہ کے لیے قومی نصاب لاگو کرنے پر زور دیا ہے۔ دیگر 114 مدارس کی درخواستیں اس وقت محکمہ تعلیم کے پاس زیر التوا ہیں۔
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اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کے چیئرمین کے مطابق، ضلع دہرادون کے 41 میں سے 6 مدارس، ضلع ہریدوار کے 270 میں سے 44، ضلع نینی تال کے 18 میں سے 2، اور ضلع ادھم سنگھ نگر کے 119 میں سے 24 مدارس کو منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مدارس محکمہ تعلیم اور متعلقہ اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کام نہیں کر سکتے، اور حکومت غیر قانونی اداروں کو سیل کرنے کے لیے کارروائی کر رہی ہے۔ محکمہ اقلیتی امور کے سکریٹری پراگ مدھوکر دھاکتے نے بتایاکہ "پہلے مرحلے میں حکومتی احکامات کے مطابق 250 غیر قانونی مدارس کو سیل کر دیا گیا۔