دہلی میں ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش، گرمی سے ملی راحت
Published : May 5, 2026 at 6:58 PM IST
نئی دہلی: ابر آلود آسمان کے ساتھ ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں بارش کے سبب گرمی سے راحت ملی۔ دہلی میں اورنج الرٹ جاری ہے۔
نئی دہلی، وسطی دہلی، مغربی دہلی، شمال مغربی دہلی، بیرونی شمالی دہلی، شمال مشرقی دہلی، شاہدرہ، مشرقی دہلی، جنوب مغربی دہلی کے کچھ حصوں کے لیے اگلے چند گھنٹوں کے لیے الرٹ نافذ رہے گا، کیونکہ دن میں ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
بدلتے ہوئے موسمی نمونوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس سے مئی کے اوائل کی شدید گرمی سے عارضی راحت ملی ہے۔
دہلی کے اہم موسمی مرکز صفدرجنگ میں کم از کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو پچھلے دن سے 5.1 ڈگری کم اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 0.8 ڈگری زیادہ ہے۔
ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے شہر کے کچھ حصوں میں ژالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیش گوئی کی ہے اور کہا ہے کہ دوپہر کے وقت بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
اسکائی میٹ ویدر کے مہیش پلاوت نے کہا کہ شمالی ہندوستان میں بارش کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے بہت کم رہے گا۔ اسی طرح کے حالات اگلے ایک یا دو روز تک برقرار رہنے کا امکان ہے جس سے درجہ حرارت معمول سے کم رہے گا۔
یہاں صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) 69 تھا، جو قومی دارالحکومت میں ہوا کے معیار کی سطح میں نمایاں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔
سنٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق، صفر اور 50 کے درمیان اے کیو آئی کو 'اچھا'، 51 سے 100 'اطمینان بخش'، 101 سے 200 'اعتدال پسند'، 201 سے 300 'خراب'، 301 سے 400 'انتہائی خراب'، اور 401 سے 50 کو 'بہت خراب' سمجھا جاتا ہے۔