"عید پر کالے کپڑے پہنیں" بیان دینے والے یوسف ملک کے خلاف رام پور میں ایف آئی آر درج
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انوراگ سنگھ نے بتایا، گنج پولیس اسٹیشن میں مرادآباد کے رہنے والے یوسف ملک کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔
Published : March 17, 2026 at 9:51 AM IST
رام پور، اترپردیش: اعظم خان کے قریبی ساتھی یوسف ملک کے خلاف گنج پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ چند روز قبل اعظم خان سے جیل میں ملاقات کے بعد یوسف ملک نے بیان دیا تھا کہ اعظم خان نے عید پر کالے کپڑے پہننے کا پیغام دیا تھا۔ یہ ویڈیو بھی وائرل ہوگئی۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انوراگ سنگھ نے بتایا کہ مراد آباد کے رہنے والے یوسف ملک کے خلاف گنج پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک خاص مذہب کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی خاص تہوار پر احتجاج کرنے کے لیے مختلف لباس پہنیں۔
سب انسپکٹر کی شکایت پر مقدمہ درج
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے مطابق اس طرح کی گمراہ کن اور افواہ پھیلانے والی سرگرمیوں کی روشنی میں تھانہ گنج کے سب انسپکٹر کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جب کہ اس معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
جانیے یوسف ملک نے کیا کہا؟
مراد آباد کی جگر کالونی کے رہنے والے یوسف ملک نے 14 مارچ 2026 کو رام پور ڈسٹرکٹ جیل کے مین گیٹ کے سامنے میڈیا سے بات کی۔ اس ملاقات کے دوران یوسف ملک نے وہاں قید سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان سے ملاقات کا دعویٰ کیا۔ یوسف ملک نے کہا کہ محمد اعظم خان نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید کے موقع پر سیاہ کپڑے پہنیں اور ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر نماز پڑھیں اور ایران پر حملے کے خلاف احتجاج کریں۔
پولیس کا بیان، کی تردید
اس بیان کے منظر عام پر آنے کے بعد معاملہ زور پکڑ گیا اور پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق یوسف ملک اور محمد اعظم خان کے درمیان 14 مارچ کو کوئی ملاقات ریکارڈ نہیں ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا بیان گمراہ کن اور غلط معلوم ہوتا ہے۔ اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوسکتا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس بیان کے گردش کرنے کے بعد ضلع میں لوگوں میں خوف اور تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا۔
پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا
یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ اس طرح کی افواہوں سے مختلف برادریوں کے درمیان دشمنی پھیل سکتی ہے اور امن و امان پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تھانہ گنج پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔