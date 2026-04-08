ممتا بنرجی کا ووٹروں کو حذف کرنے کے خلاف دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان
ممتا بنرجی کا یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب مغربی بنگال میں 91 لاکھ سے زائد ووٹروں کے نام حذف ہوئے ہیں۔
By PTI
Published : April 8, 2026 at 4:59 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کے روز ایس آئی آر مشق کے دوران ووٹروں کو حذف کرنے پر بی جے پی اور الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا۔ انھوں نے کہا کہ ان کی پارٹی فہرستوں سے ووٹروں کے حذف کرنے کے خلاف مزاحمت کے لیے دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گی۔
ممتا بنرجی کا یہ تبصرہ ریاست میں خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کی تکمیل کے بعد انتخابی فہرستوں سے تقریباً 91 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کیے جانے کے بعد آیا ہے۔
وزیراعلیٰ نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ، "آپ ناموں کو حذف کرکے ٹی ایم سی کو شکست نہیں دے پائیں گے۔ ہم ناموں کے اخراج کے خلاف دوبارہ عدالت جائیں گے۔"
ممتا بنرجی نے فروری میں سپریم کورٹ سے ایس آئی آر مشق میں مداخلت کی درخواست کی تھی۔
الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2025 میں 7.66 کروڑ ووٹر تھے جس میں سے 90.83 لاکھ سے زیادہ ناموں کو حذف کر دیا گیا ہے جس کے بعد ووٹرز کو ہٹانے کا تناسب اب 11.85 فیصد سے زیادہ ہے۔
ایس آئی آر کے عمل پر پول پینل پر تنقید کرتے ہوئے، ممتا بنرجی نے کہا، "ہم آئین کے مطابق فہرست میں ناموں کو شامل کرانے کے لیے قانونی طور پر لڑیں گے۔ انھون نے پوچھا، اگر لوگ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے تو ٹربیونل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فہرست کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ممتا بنرجی نے کہا، ہم اسے چیلنج کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
ہگلی ضلع کے آرام باغ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، ٹی ایم سی سربراہ نے زعفرانی پارٹی پر انتخابی فہرستوں میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرنے اور ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے رقم کی پیشکش کرنے کا الزام لگایا۔
وزیراعلیٰ نے الیکشن کمیشن پر لوگوں کو فون پر ڈرانے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا "یہ (الیکشن کمیشن) بی جے پی کے کہنے پر کام کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کو دھمکی دینے اور ڈرانے کے لیے فون کر رہی ہے۔"
بعد میں، اسی ضلع کے بالاگڑھ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، بنرجی نے خبردار کیا کہ بی جے پی کو ووٹ دینے کا مطلب مؤثر طریقے سے "مچھلی، گوشت اور بنگالی میں بات کرنا چھوڑ دینا" کے مترادف ہوگا۔
ممتا نے دعویٰ کیا کہ ’’بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں جیسے اتر پردیش، راجستھان اور مہاراشٹر میں لوگوں کو انڈے، مچھلی یا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بی جے پی اقتدار میں آئی تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔‘‘
