ETV Bharat / state

ہم کیرالہ کے اعتماد پر پورا اتریں گے، دیگر ریاستوں کے نتائج کا تجزیہ کیا جائے گا: کانگریس

کانگریس لیڈر جئے رام رمیش نے کہا کہ کیرالہ میں مبصرین بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔

جے رام رمیش
جے رام رمیش (File Photo ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 4, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: کانگریس کے زیرقیادت اتحاد یو ڈی ایف، کیرالہ اسمبلی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد، کانگریس پارٹی نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ ریاست کے لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے گی۔

پارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ دوسری ریاستوں کے نتائج پارٹی کے لیے مایوس کن ہیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی نتائج کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے گا۔

کانگریس لیڈر نے کہا کہ کیرالہ میں مبصرین بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ رمیش نے ایکس پر پوسٹ کیا کانگریس کیرالہ کے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے یو ڈی ایف کو بھاری اکثریت کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہیں اور کیرالہ کے لوگوں نے ہم پر جو اعتماد کیا ہے اس پر پورا اتریں گے۔"

انہوں نے کہا کیرالہ کو چھوڑ کر، دیگر نتائج ہماری توقعات پر پورا نہیں اترے ہیں۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہم ایک نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جمہوریت اور سچائی کے لیے آمریت اور جھوٹ کے خلاف لڑنے کا راستہ ہمیشہ طویل اور مشکل ہوتا ہے۔لیکن ہم عزم اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔

کانگریس لیڈر نے کہا کہ نتائج کا جلد ہی مکمل تجزیہ کیا جائے گا اور کیرالہ میں مبصرین بھیجنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔

TAGGED:

CONGRESS LED ALLIANCE UDF
ASSEMBLY ELECTION 2026
UDF WON KERALA ASSEMBLY ELECTIONS
کیرالہ اسمبلی انتخابات
JAIRAM RAMESH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.