ہم کیرالہ کے اعتماد پر پورا اتریں گے، دیگر ریاستوں کے نتائج کا تجزیہ کیا جائے گا: کانگریس
کانگریس لیڈر جئے رام رمیش نے کہا کہ کیرالہ میں مبصرین بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔
Published : May 4, 2026 at 5:52 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے زیرقیادت اتحاد یو ڈی ایف، کیرالہ اسمبلی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد، کانگریس پارٹی نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ ریاست کے لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے گی۔
پارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ دوسری ریاستوں کے نتائج پارٹی کے لیے مایوس کن ہیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی نتائج کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے گا۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ کیرالہ میں مبصرین بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ رمیش نے ایکس پر پوسٹ کیا کانگریس کیرالہ کے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے یو ڈی ایف کو بھاری اکثریت کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہیں اور کیرالہ کے لوگوں نے ہم پر جو اعتماد کیا ہے اس پر پورا اتریں گے۔"
انہوں نے کہا کیرالہ کو چھوڑ کر، دیگر نتائج ہماری توقعات پر پورا نہیں اترے ہیں۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہم ایک نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جمہوریت اور سچائی کے لیے آمریت اور جھوٹ کے خلاف لڑنے کا راستہ ہمیشہ طویل اور مشکل ہوتا ہے۔لیکن ہم عزم اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔
