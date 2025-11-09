ہم 2034 تک اقتدار میں رہیں گے: تلنگانہ کے وزیراعلیٰ ریونت ریڈی
حیدرآباد میں 'میٹ دی پریس' تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، ریونت ریڈی نے کہاکہ ایس سی کی درجہ بندی پچھلی حکومت نے نہیں کی تھی۔
Published : November 9, 2025 at 3:46 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ اپنے پیشرو کے چندر شیکھر راؤ (کے سی آر) کی اسکیموں کو جاری رکھتے ہوئے بہت سی نئی اسکیمیں لائے ہیں اور کانگریس 2034 تک اقتدار میں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم مزید آٹھ سال اقتدار میں رہیں گے۔ اسمبلی انتخابات دسمبر 2028 میں ہوں گے، اور جون 2029 میں پارلیمانی انتخابات ہوں گے جبکہ ان انتخابات میں کانگریس اقتدار میں آئے گی۔
حیدرآباد میں تاج کرشنا میں 'میٹ دی پریس' تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ ایس سی کی درجہ بندی پر ان کی حکومت نے جو جرات مندانہ قدم اٹھائے ہیں وہ پچھلی حکومت نے نہیں کیے تھے اور یاد دلایا کہ انہوں نے تلنگانہ کو ایس سی کی درجہ بندی نافذ کرنے والی پہلی ریاست بنایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ذات پات کی مردم شماری کروائی جو ملک میں کسی نے نہیں کروائی اور تلنگانہ کے لوگوں کے سامنے ریاستی ترانہ پیش کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ "عوامی انتظامیہ (کانگریس کی حکمرانی) کے آغاز کو دو سال گزر چکے ہیں، اور ہمیں حکومت کی پالیسیوں اور مستقبل کے پروگراموں پر تبادلہ خیال کرنا چاہئے۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کی تشکیل کے لئے قربانی دی ہے۔ قرض کی معافی اور مفت برقی کے وعدے کو پورا کرنے کے لئے کانگریس کے وزرائے اعلیٰ نے بہت محنت کی۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ فارما سیکٹر جو کہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے، حیدرآباد میں واقع ہے۔ "ہم وائی ایس اور چندرابابو کی ترقی کی پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلی حکومتوں نے حیدرآباد میں آئی ٹی اور فارما سیکٹر کی بہت حوصلہ افزائی کی، جو کہ جی سی سی اور ڈیٹا سینٹرز کا مرکز بن گیا ہے۔ ملک کے تقریباً 70 فیصد جی سی سی اور ڈیٹا سینٹرز حیدرآباد میں واقع ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر، جسے این جناردھن ریڈی نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے ریڈو فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی۔"
انہوں نے کہا کہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لئے کے ٹی راما راؤ کی مہم فلم پشپا 2 میں سری لیلا کے آئٹم سانگ کی یاد دلا رہی ہے اور سوال کیا کہ کیا کالیشورم آبپاشی پراجکٹ کے ذریعہ ایک ایکڑ بھی سیراب کیا گیا تھا۔ "ہماری حکومت نے کالیشورم کے بغیر سب سے زیادہ چاول کی پیداوار کی۔ دو موسموں میں تقریباً 2.85 لاکھ ٹن دھان کی پیداوار ہوئی۔"
بھارت راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) اور بی جے پی دونوں پر تنقید کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہاکہ "بی آر ایس اور بی جے پی میں فیویکول بانڈ ہے، ہم نے کالیشورم پروجیکٹ کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپ دی ہے، ابھی تک تحقیقات کیوں شروع نہیں کی گئی؟ ہم نے فارمولا ون کیس میں کے ٹی آر کی گرفتاری کے لیے گورنر سے اپیل کی ہے۔ تین ماہ گزرنے کے بعد بھی، انہوں نے کہا کہ گرفتاری کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔"