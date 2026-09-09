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کے ٹی آر نے گورنر سے کی ملاقات، بی آر ایس ارکانِ اسمبلی پر پولیس کارروائی کے دکھائے ثبوت

کے ٹی آر نے کہا کہ انہوں نے گورنر کو ثبوت دکھائے کہ کس طرح پولیس نے اسمبلی کے سامنے ارکانِ اسمبلی پر حملہ کیا۔

We showed evidence to the Governor on how the police attacked the BRS MLAs: KTR
بی آر ایس لیڈر کے ٹی آر اور دیگر نے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی (Photo Credit: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2026 at 4:46 PM IST

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حیدرآباد: تلنگانہ میں بھارت راشٹرا سمتی (BRS) کے ارکانِ اسمبلی، قانون ساز کونسل کے ارکان اور پارٹی رہنماؤں نے آج راج بھون میں گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی۔ انہوں نے خواتین ارکانِ اسمبلی کے ساتھ پولیس کے نامناسب رویے، امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل کے خلاف شکایت درج کروائی۔ بعد ازاں، پارٹی کے ورکنگ پریذیڈنٹ کے ٹی راما راؤ (KTR) نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔

کے ٹی آر نے بتایا کہ انہوں نے گورنر کو ویڈیو اور دیگر شواہد دکھائے کہ کس طرح پولیس نے اسمبلی کے سامنے ارکانِ اسمبلی پر تشدد کیا۔ انہوں نے سابقہ وزیر سبیتا اندرا ریڈی پر پولیس کے مبینہ حملے اور سنیتا لکشما ریڈی کی ساڑی کھینچے جانے کے واقعے سے جڑے ثبوت بھی گورنر کے سامنے پیش کیے۔

حملہ آوروں کے خلاف کوئی کیس درج نہیں کیا گیا

کے ٹی آر نے مزید کہا کہ انہوں نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ خود ان پر حملہ کیا گیا اور الٹا ان ہی کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ جب انہوں نے خود پولیس کمشنر کے دفتر جا کر ان حملوں کی شکایت کی، تو حملہ آوروں کے خلاف کوئی کیس درج نہیں کیا گیا۔

اقتدار میں آنے کے ہزار دن بعد بھی وعدے پورے نہیں

کے ٹی آر نے کہا کہ گورنر کو ریاستِ تلنگانہ کے حالات کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا۔ کے ٹی آر نے الزام لگایا کہ انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے کہا تھا کہ 100 دنوں میں تمام وعدے پورے کر دیے جائیں گے، لیکن ریونت ریڈی نے اقتدار میں آنے کے ہزار دن بعد بھی وعدے پورے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر کی حکومت میں 'رائیتھو بندھو' کے تحت 73 ہزار کروڑ روپے دیے گئے تھے، لیکن اب یوریا نہیں دیا جا رہا۔

We showed evidence to the Governor on how the police attacked the BRS MLAs: KTR
کے ٹی راما راؤ (KTR) (Photo Credit: ETV BHARAT)

انہوں نے کہا کہ کسان بیمہ (انشورنس) نہ دے کر کسانوں کو ان کے تحفظ سے دور رکھا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ریاست میں بے روزگاروں کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ کے ٹی آر نے واضح کیا کہ جس طرح راہل گاندھی پارلیمنٹ گئے تھے، بالکل اسی طرح ہم بھی کالی ٹی شرٹ پہن کر آئے اور کانگریس کے ہزار دنوں کے راج کی مخالفت کرنے کے لیے اسمبلی گئے۔

الٹا ہمارے ہی خلاف مقدمات درج کیے گئے

"ہم نے گورنر کو ثبوت دکھائے کہ کس طرح پولیس نے سڑک پر ارکانِ اسمبلی پر حملہ کیا۔ ہم نے گورنر کے سامنے سبیتا اندرا ریڈی پر پولیس حملے اور بدسلوکی کے شواہد پیش کیے۔ ہم نے گورنر کو بتایا کہ ہم پر حملہ ہوا اور الٹا ہمارے ہی خلاف مقدمات درج کیے گئے":– کے ٹی آر، بی آر ایس پارٹی کے ورکنگ پریذیڈنٹ

کے ٹی آر کی رہائش گاہ پر ناشتے کی میز پر میٹنگ

دوسری طرف، کل صبح کے ٹی آر کی رہائش گاہ پر ناشتے کی میز پر ایک میٹنگ (Breakfast Meeting) ہوگی۔ ارکانِ اسمبلی (MLAs)، ایم ایل سیز (MLCs) اور سینئر قائدین اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور اسمبلی سے معطلی (Suspension) کے بعد کے اگلے لائحۂ عمل پر تبادلۂ خیال کریں گے۔

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TAGGED:

KTR ON POLICE ACTION
GOVERNOR SHIV PRATAP SHUKLA
KT RAMA RAO MET THE GOVERNOR
POLICE ACTION AGAINST BRS MLAS
BHARAT RASHTRA SAMITHI IN TELANGANA

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