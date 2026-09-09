کے ٹی آر نے گورنر سے کی ملاقات، بی آر ایس ارکانِ اسمبلی پر پولیس کارروائی کے دکھائے ثبوت
کے ٹی آر نے کہا کہ انہوں نے گورنر کو ثبوت دکھائے کہ کس طرح پولیس نے اسمبلی کے سامنے ارکانِ اسمبلی پر حملہ کیا۔
Published : September 9, 2026 at 4:46 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ میں بھارت راشٹرا سمتی (BRS) کے ارکانِ اسمبلی، قانون ساز کونسل کے ارکان اور پارٹی رہنماؤں نے آج راج بھون میں گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی۔ انہوں نے خواتین ارکانِ اسمبلی کے ساتھ پولیس کے نامناسب رویے، امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل کے خلاف شکایت درج کروائی۔ بعد ازاں، پارٹی کے ورکنگ پریذیڈنٹ کے ٹی راما راؤ (KTR) نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔
کے ٹی آر نے بتایا کہ انہوں نے گورنر کو ویڈیو اور دیگر شواہد دکھائے کہ کس طرح پولیس نے اسمبلی کے سامنے ارکانِ اسمبلی پر تشدد کیا۔ انہوں نے سابقہ وزیر سبیتا اندرا ریڈی پر پولیس کے مبینہ حملے اور سنیتا لکشما ریڈی کی ساڑی کھینچے جانے کے واقعے سے جڑے ثبوت بھی گورنر کے سامنے پیش کیے۔
LIVE: గవర్నర్ను కలిసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRShttps://t.co/t41OwagLP0— BRS Party (@BRSparty) September 9, 2026
حملہ آوروں کے خلاف کوئی کیس درج نہیں کیا گیا
کے ٹی آر نے مزید کہا کہ انہوں نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ خود ان پر حملہ کیا گیا اور الٹا ان ہی کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ جب انہوں نے خود پولیس کمشنر کے دفتر جا کر ان حملوں کی شکایت کی، تو حملہ آوروں کے خلاف کوئی کیس درج نہیں کیا گیا۔
اقتدار میں آنے کے ہزار دن بعد بھی وعدے پورے نہیں
کے ٹی آر نے کہا کہ گورنر کو ریاستِ تلنگانہ کے حالات کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا۔ کے ٹی آر نے الزام لگایا کہ انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے کہا تھا کہ 100 دنوں میں تمام وعدے پورے کر دیے جائیں گے، لیکن ریونت ریڈی نے اقتدار میں آنے کے ہزار دن بعد بھی وعدے پورے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر کی حکومت میں 'رائیتھو بندھو' کے تحت 73 ہزار کروڑ روپے دیے گئے تھے، لیکن اب یوریا نہیں دیا جا رہا۔
انہوں نے کہا کہ کسان بیمہ (انشورنس) نہ دے کر کسانوں کو ان کے تحفظ سے دور رکھا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ریاست میں بے روزگاروں کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ کے ٹی آر نے واضح کیا کہ جس طرح راہل گاندھی پارلیمنٹ گئے تھے، بالکل اسی طرح ہم بھی کالی ٹی شرٹ پہن کر آئے اور کانگریس کے ہزار دنوں کے راج کی مخالفت کرنے کے لیے اسمبلی گئے۔
الٹا ہمارے ہی خلاف مقدمات درج کیے گئے
"ہم نے گورنر کو ثبوت دکھائے کہ کس طرح پولیس نے سڑک پر ارکانِ اسمبلی پر حملہ کیا۔ ہم نے گورنر کے سامنے سبیتا اندرا ریڈی پر پولیس حملے اور بدسلوکی کے شواہد پیش کیے۔ ہم نے گورنر کو بتایا کہ ہم پر حملہ ہوا اور الٹا ہمارے ہی خلاف مقدمات درج کیے گئے":– کے ٹی آر، بی آر ایس پارٹی کے ورکنگ پریذیڈنٹ
کے ٹی آر کی رہائش گاہ پر ناشتے کی میز پر میٹنگ
دوسری طرف، کل صبح کے ٹی آر کی رہائش گاہ پر ناشتے کی میز پر ایک میٹنگ (Breakfast Meeting) ہوگی۔ ارکانِ اسمبلی (MLAs)، ایم ایل سیز (MLCs) اور سینئر قائدین اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور اسمبلی سے معطلی (Suspension) کے بعد کے اگلے لائحۂ عمل پر تبادلۂ خیال کریں گے۔