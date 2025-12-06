معطل ایم ایل اے کو استعمال کرنے پر بی جے پی نے ٹی ایم سی پر کی تنقید
معطل ایم ایل اے کو استعمال کرنے پر بی جے پی نے ٹی ایم سی پر تنقید کی۔
Published : December 6, 2025 at 5:22 PM IST
کولکتہ: بی جے پی نے ہفتہ کو مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر ریاست میں جان بوجھ کر مذہبی پولرائزیشن کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ بی جے پی نے کہا کہ انہوں نے ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے معطل ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو مسلمانوں کو پولرائز کرنے کی اجازت دی ہے۔
یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے جمعرات کو مغربی بنگال کے ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو ان کے اس بیان کے لیے معطل کر دیا تھا کہ وہ ہفتہ کو ریاست کے مرشد آباد ضلع میں بابری مسجد کا افتتاح کریں گے۔
Dhori Machh Naa Chhui Paani.— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) December 6, 2025
This proverb means, “to get something done without getting your hands dirty”.
Mamata Banerjee has decided to polarise Muslims in West Bengal through her MLA Humayun Kabir, while distancing herself from him.
In this video we see Muslims carrying… pic.twitter.com/syrA1Sx58o
ہندوؤں کو دھمکی دینے والے بیانات
بی جے پی نے کبیر کی معطلی میں تاخیر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس نے پہلے ہندوؤں کو دھمکی دینے والے بیانات دیے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ ضلع میں مسلمان 70 فیصد ہیں اور ہندو صرف 30 فیصد ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اقدام مذہبی پہل کے بجائے سیاست سے متاثر ہے اور خبردار کیا کہ ممتا بنرجی کی بے عملی ریاست میں عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔
"اپنے ہاتھوں کو گندے کیے بغیر کچھ کرنا"
ممتا بنرجی نے اپنے ایم ایل اے ہمایوں کبیر کے ذریعے مغربی بنگال میں مسلمانوں کو ان سے الگ کرتے ہوئے پولرائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دھوری مچ نہ چھوئی پانی۔ اس کہاوت کا مطلب ہے، "اپنے ہاتھوں کو گندے کیے بغیر کچھ کرنا۔" ممتا بنرجی نے اپنے ایم ایل اے ہمایوں کبیر کے ذریعے مغربی بنگال میں مسلمانوں کو ان سے الگ کرتے ہوئے پولرائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کو ہتھیار اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is playing with fire.— Amit Malviya (@amitmalviya) December 6, 2025
Reports emerging from Beldanga in Murshidabad have triggered serious concern, with Mamata Banerjee using ‘suspended’ TMC MLA Humayun Kabir to polarise Muslim sentiment for political gain.
According to local… pic.twitter.com/6Sx8V3BjY0
"آگ سے کھیل رہی ہیں"
پارٹی نے اپنی پوسٹ میں پوچھا، "جب انہوں نے ہندوؤں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ مرشد آباد میں مسلمانوں کی تعداد 70 فیصد ہے اور ہندوؤں کا صرف 30 فیصد ہے تو انہوں نے اسے پہلے کیوں معطل نہیں کیا؟" دریں اثنا، بی جے پی لیڈر امت مالویہ نے بھی چیف منسٹر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے نازک فرقہ وارانہ توازن کے لیے مشہور علاقے میں "آگ سے کھیل رہی ہیں"۔
مسلمانوں کے جذبات کا تقسیم کرنے کے لیے استعمال
ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی آگ سے کھیل رہی ہیں۔ مرشد آباد کے بیلڈنگا سے آنے والی رپورٹوں نے سنگین خدشات کو جنم دیا ہے، جس میں ممتا بنرجی نے 'معطل' ٹی ایم سی ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو سیاسی فائدے کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ مغربی بنگال پولیس نے ان کا ساتھ دیا اور اس کام کے لیے سکیورٹی فراہم کی۔
فرقہ وارانہ تقسیم میں اضافے کا خطرہ
مالویہ نے کہا کہ تعمیر کا دعویٰ کوئی مذہبی پہل نہیں ہے، بلکہ جذبات کو بھڑکانے اور انتخابی حلقوں کو مستحکم کرنے کی سیاسی حکمت عملی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کی حرکتوں سے مغربی بنگال کے سماجی تانے بانے کو غیر مستحکم کرنے اور فرقہ وارانہ تقسیم میں اضافے کا خطرہ ہے۔
مغربی بنگال کو انتشار کی طرف دھکیلنا
بی جے پی لیڈر نے الزام لگایا کہ اس مسئلہ پر ممتا بنرجی کا موقف ریاست میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے وعدے کے بجائے دانستہ سیاسی مقصد کی عکاسی کرتا ہے۔ پارٹی نے مزید کہا، "لیکن وہ کچھ بھی نہیں روکے گی، چاہے اس کا مطلب مغربی بنگال کو انتشار کی طرف دھکیلنا ہے۔"
مقامی اطلاعات کے مطابق کبیر کے مسلم حامیوں کے ایک گروپ کو اینٹیں اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تاکہ وہ بابری مسجد کی تعمیر نو کا دعویٰ کر سکیں اور انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ مغربی بنگال پولیس ان کی مدد کر رہی ہے اور اس کام کے لیے سکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔