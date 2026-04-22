ویڈیو دیکھیں: ممبئی میں بیچ سڑک پر خاتون نے ریاستی وزیر اور پولیس کی بولتی بند کر دی، بی جے پی کی ریلی سے ہوا تھا ٹریفک جام

ممبئی میں بیچ سڑک پر خاتون نے ریاستی وزیر اور پولیس کی بولتی بند کر دی، بی جے پی کی ریلی سے ہوا تھا ٹریفک جام
ورلی میں خواتین ریزرویشن کے حوالے سے بی جے پی کے احتجاجی مارچ کے دوران، زبردست ٹریفک جام ہوگیا، جس سے مسافر گھنٹوں پھنسے رہے۔
Published : April 22, 2026 at 3:16 PM IST
ممبئی: ملک کی صنعتی راجدھانی ممبئی کے ورلی علاقے میں منگل کو اس وقت کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی جب بی جے پی کے احتجاجی مارچ کے دوران مہاراشٹر کے وزیر گریش مہاجن کے ساتھ ایک خاتون مسافر کی جھگڑا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد شہر بھر میں شدید ٹریفک جام ہوگیا۔
یہ واقعہ خواتین ریزرویشن سے متعلق بی جے پی کی 'جن آکروش مہیلا مورچہ' کی ریلی کے دوران پیش آیا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہوگیا اور کئی مسافر گھنٹوں تک پھنسے رہے۔ ایسی ہی ایک مسافر خاتون تھی جو مایوسی کے عالم میں اپنی گاڑی سے باہر نکلی اور سیدھی ریلی میں چلی گئی۔
ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے خاتون غصے سے وزیر اور پولیس اہلکاروں پر چیخ رہی ہے۔ وہ منتظمین سے عوامی سڑکیں بلاک کرنے اور روزمرہ کی زندگی میں خلل ڈالنے پر سوال کر رہی ہے۔ ہجوم اور اپنے پیچھے رکی ہوئی گاڑیوں کی لائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ وزیر سے کہتی ہے، "یہاں سے ہٹ جاؤ، آپ ٹریفک جام کر رہے ہیں۔"
خاتون بار بار مطالبہ کرتی ہے کہ احتجاج کو عوامی سڑکوں پر منعقد کرنے کے بجائے کھلے میدان میں منتقل کیا جائے۔
قریبی علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خاتون کہتی ہیں، "وہاں کھلی زمین ہے، تم وہاں جا کر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟" صورتحال کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے وہ سخت لہجے میں کہتی ہیں کہ سینکڑوں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور انہیں خاصی تکلیف کا سامنا ہے۔
جب گریش مہاجن نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تو عورت نے ان کی بات کو کاٹ دیا اور پوچھا کہ کیا وہ واقعی اس خلل کی شدت کو سمجھتے ہیں۔ "کیا تم نہیں سمجھتے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟" اس نے غصے سے پوچھا.
خاتون نے پولیس پر بھی اپنا غصہ نکالا۔ جب افسران نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سینئر حکام کے ساتھ بات کرنے پر اصرار کیا اور بحث جاری رکھی، اس نے کہا کہ وہ — بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ — گھنٹوں تک پھنسے ہوئی ہے، کچھ لوگ اسکولوں اور کام کی جگہوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں خاتون کی مایوسی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے: وہ بار بار بند سڑک اور آس پاس کی کھلی جگہ کی طرف اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک موقع پر، وہ احتجاجی مارچ کے عین وسط میں اپنی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے، جس سے حکام کو رکنے اور اس کے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ آخر کار، پولیس افسران اسے مظاہرے سے دور لے جاتے ہیں اور سڑک کے کنارے اس کی شکایات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ سرگرمی سے اپنے ردعمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بحث میں بھی شامل ہورہے کہ بڑے پیمانے پر سیاسی ریلیوں کے شہری ٹریفک اور روزمرہ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
