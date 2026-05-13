سانگلی میں افسوسناک واقعہ، مندر کی دیوار گرنے سے چھ عقیدت مند ہلاک، 15 زخمی
یہ سانحہ مرگوبائی دیوی یاترا کے دوران پیش آیا، جو ایک سالانہ میلہ ہے جس میں بڑی تعداد میں عقیدت شرکت کرتے ہیں۔
Published : May 13, 2026 at 10:00 AM IST
سانگلی: مہاراشٹرا کے سانگلی ضلع میں منگل کی شام تیز آندھی اور موسلا دھار بارش کے بعد ایک مندر کے احاطے میں دیوار اور ٹین شیڈ گرنے سے کم از کم چھ عقیدت مند ہلاک ہو گئے اور تقریباً 15 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ یہ سانحہ مغربی مہاراشٹر کے ضلع جاٹھ تحصیل کے تحت موتھی واڑی گاؤں کے مرگودیوی مندر میں مرگو بائی دیوی یاترا کے دوران پیش آیا۔
پولیس نے کہا کہ عام طور پر منگل کو بڑی تعداد میں عقیدت مند مندر جاتے ہیں۔ سانگلی کے ایس پی تشار دوشی نے کہا، "مندر کے احاطے میں تقریباً 350 عقیدت مند موجود تھے۔ شام کے وقت اچانک تیز ہوا اور تیز بارش نے عقیدت مندوں کو دیوار کے ساتھ اور ٹین کی چادروں کے نیچے پناہ لینے پر مجبور کیا۔ دیوار اور ٹین کی شیڈ اچانک گر گئیں، جس سے عقیدت مند پھنس گئے۔
انہوں نے کہا کہ گرنے سے چھ عقیدت مند ہلاک اور 12-14 دیگر زخمی ہو گئے۔ دوشی نے مزید کہا کہ زخمی عقیدت مندوں کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔
Deeply pained to hear the loss of lives due to the collapse of a wall in Sangli, Maharashtra. My thoughts are with the bereaved families in this sad hour. May the injured recover at the earliest: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) May 12, 2026
وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی۔ "سنگلی، مہاراشٹر میں دیوار گرنے سے جانوں کے ضیاع کا سن کر بہت دکھ ہوا، اس دکھ کی گھڑی میں میرے خیالات سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی ہو،" وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) نے ایکس پر پوسٹ کیا۔
ابتدائی معلومات کے مطابق، مرنے والوں کی شناخت پنڈوزاری کے منگل بھاؤ صاحب موٹھے (45)، ڈومنال کے ارون وجے گیجگے (14)، کرناٹک کے وجئے پورہ ضلع کے ڈومنال کے سونو لکشمن گیجگے (14)، کونڈیبا سوبا گیجگے (65) سنجودیباڑی سے (65)، سنجوباڈی 15 سال کے طور پر ہوئی ہے۔
کرناٹک میں تکلکی، اور دریبادچی سے شنکر ابا لوکھنڈے (75)۔ زخمیوں کو ضروری علاج کے لیے سنکھ، میراج اور وجئے پورہ (کرناٹک) کے اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔حادثے کے بعد مقامی باشندوں نے الزام لگایا کہ یہ سانحہ مقام پر تعمیراتی کام کے غیر معیاری ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔
