گروگرام میں زیر تعمیر دیوار گرنے سے سات مزدوروں کی موت، تین زخمی
پیر کی رات گروگرام میں گلوبل سگنیچر سوسائٹی میں زیر تعمیر پروجیکٹ کی دیوار اچانک منہدم ہوگئی جس میں سات مزدوروں کی موت ہوگئی۔
Published : March 10, 2026 at 10:08 AM IST
گروگرام/بھیواڑی: ہریانہ کے گروگرام میں پیر کی رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ گلوبل سگنیچر سوسائٹی میں زیر تعمیر پراجیکٹ کی ایک دیوار اچانک گر گئی۔ اس حادثے میں سات مزدوروں کی موت ہو گئی جب کہ تین شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ہریانہ راجستھان سرحد پر پیش آیا۔ مرنے والوں اور زخمیوں کو راجستھان کے بھیواڑی جائے وقوع کے پاس واقع ایک سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی اور مزدوروں کو کیچڑ سے نکالنے کے لیے کئی گھنٹوں تک ریسکیو آپریشن چلایا۔
اطلاعات کے مطابق گروگرام میں گلوبل سگنیچر سوسائٹی میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام جاری تھا۔ رات آٹھ بجے کے قریب، تہہ خانے میں مٹی کی ایک دیوار اچانک گر گئی، جس سے 10 مزدور پھنس گئے۔ جائے وقوع پر موجود دیگر مزدوروں نے امدادی کارروائیاں شروع کیں اور پولیس کو اس حادثے کی اطلاع دی۔ بعد ازاں ایمبولینسوں کے ذریعہ مرنے والوں اور زخمیوں کو راجستھان کے بھیواڑی کے سرکاری اسپتال پہنچایا۔
#WATCH | Bhiwadi, Rajasthan | Family member of one of the deceased labourer says, " ...seven people have lost their lives...the soil caved in, triggering wall collapse and 10-12 labourers have been admitted to the hospital...we were not allowed to meet the officials of the company… https://t.co/VwvqXt0yru pic.twitter.com/5gGWCZ9HKp— ANI (@ANI) March 10, 2026
مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ
بھیواڑی کے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر ساگر اروڑا نے بتایا کہ "بھیواڑی کے قریب ہریانہ کے کپاڈیا واس میں سگنیچر گلوبل بلڈر سوسائٹی میں مٹی کی کھدائی کے دوران مٹی کے نیچے دب کر سات مزدوروں کی موت ہوگئی۔ ساتوں مزدوروں کی لاشیں بھیواڑی کے سرکاری اسپتال پہنچا دی گئی ہیں۔ پولس کے مطابق مزید افراد کی موت کا خدشہ ہے۔" متوفی افراد کے رشتہ دار بھی اسپتال پہنچ رہے ہیں۔
مزدوروں کے اہل خانہ ناراض
مرنے اور زخمی ہونے والے مزدوروں گھر والوں کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ رہی ہے۔ متاثرہ خاندان اس معاملہ میں انتظامیہ پر غفلت برتنے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ انہیں سائٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے۔ مرنے ہونے والے مزدوروں کے اہل خانہ سخت غم و غصے میں ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔
کیس کی جانچ جاری
بھیواڑی کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اتل ساہو نے بتایا کہ مرنے والوں میں پرمیشور (52)، ستیش (35)، بھگیرتھ (50) اور منگل (32) شامل ہیں، سبھی بھرت پور کے رہنے والے ہیں۔ تین دیگر کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔
