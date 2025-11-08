بہار میں ووٹنگ کے بعد کھائی میں ملیں VVPAT سلپ، معاملہ سامنے آنے پر ڈی ایم نے دی صفائی

بہار میں ووٹنگ کے بعد کھائی میں ملیں VVPAT سلپ، معاملہ سامنے آنے پر ڈی ایم نے دی صفائی
سمستی پور میں بڑی تعداد میں پولڈ VVPAT سلپس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس سے سنسنی پھیل گئی۔
Published : November 8, 2025 at 8:56 PM IST
سمستی پور: بہار کے سمستی پور میں پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ دریں اثنا، ہفتہ کو ضلع کے سرائیرنجن اسمبلی حلقہ میں کے اے آر ایس کالج کے قریب ایک کھائی میں پولڈ VVPAT پرچی ملنے کی خبر نے ہلچل مچا دی۔
ڈی ایم اور ایس پی نے فوراً کی کارروائی: واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ضلع مجسٹریٹ روشن کشواہا خود اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور جانچ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پرچیاں سرائیرنجن ڈسپیچ سینٹر کے قریب سے ملی ہیں۔ سیل شدہ اور بغیر سیل شدہ پرچیاں بھی ملی ہیں۔ انتظامیہ نے احتیاط کے طور پر ان سب کو ضبط کر لیا ہے۔ تحقیقات کے بعد ہی سارا معاملہ واضح ہو سکے گا۔
غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی: ڈی ایم نے کہا کہ جو بھی لاپرواہ پایا گیا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ یہ خالصتاً تکنیکی معاملہ ہے اور کسی قسم کی افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ تاہم، ہر مشین پر تقریباً 1,000 ماک پولز کرائے جاتے ہیں۔
روشن کشواہا، ڈی ایم، سمستی پور نے کہا کہ مختلف پارٹیوں کے امیدواروں کی موجودگی میں پرچوں کو مناسب طریقے سے ضبط کیا گیا تھا۔ یہ مقام سرائیرنجن اسمبلی حلقہ میں ڈسپیچ سنٹر سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ واقعہ کے حوالے سے سرائیرنجن پولس اسٹیشن میں باضابطہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور ضروری تفتیش جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ ان تمام اہلکاروں کو معطل کر رہی ہے۔ کمیشننگ کے عمل کے دوران کیا گیا، اور اس وجہ سے الیکشن کی سالمیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔"
اپوزیشن نے سوال اٹھائے: اسی دوران، سی پی آئی (ایم ایل) کے ضلع اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن سریندر پرساد سنگھ نے پرچی رسید معاملے میں الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کمیشن کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ کون کون ملوث ہے۔
وجے چودھری اپنی قسمت آزما رہے ہیں: سرائیرنجن اسمبلی حلقہ ایک وی آئی پی سیٹ ہے اور بہار کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ کابینہ میں وزیر اور جے ڈی یو لیڈر وجئےکمار چودھری اس سیٹ سے چوتھی بار جیتنے کی امید کر رہے ہیں۔