حیرت انگیز، وائرل ویڈیو: مہندرا تھار کو ریلوے ٹریک پر چڑھا دیا، سوشل میڈیا پر عوام کا غم و غصہ
مہندرا تھار کا ایک ویڈیو وائرل ہورہا ہے۔ ویڈیو میں مہندرا تھار کو ریلوے ٹریک پر غیرقانونی طور پر گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔
Published : December 20, 2025 at 1:28 PM IST
حیدرآباد: دیما پور ریلوے اسٹیشن سے مبینہ طور پر مہندرا تھار کا ایک ویڈیو وائرل ہورہا ہے۔ اس ویڈیو نے حفاظتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی پر عوام میں بڑے پیمانے پر غصے کو جنم دیا ہے۔ اس ویڈیو میں مہندرا تھار کو کام کرتے ہوئے (ورکنگ) ریلوے ٹریک پر غیر قانونی طور پر گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ اور اس کے بعد کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ اسٹیشن کے اندر ریلوے ٹریک پر پھنسی گاڑی کی ایک ویڈیو تیزی سے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر منظر عام پر آئی۔
ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ واقعہ 16 دسمبر 2025 کی رات تقریباً 11:35 بجے پیش آیا۔ دیما پور پولیس کے مطابق، ایس یو وی اسٹیشن پلیٹ فارم کے قریب ریلوے کے ممنوعہ علاقے میں داخل ہوئی اور برما کیمپ کی طرف پرانے فلائی اوور کے قریب لائن 1 پر پھنس گئی۔
On platform one at Dimapur railway station in Nagaland, the national disaster vechile showed up instead of train. pic.twitter.com/fv0ji3ySYQ— Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 18, 2025
سوشل میڈیا پر غصہ پھوٹ رہا ہے
جیسے ہی یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، کئی صارفین نے اس فعل کی شدید مذمت کی اور تند و تیز تبصرے بھی کیے۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا، "اس نے سوچا ہوگا کہ یہ فلموں کی طرح ہوگا، جہاں وہ پٹریوں پر گاڑی چلا رہا ہے۔ کتنا احمق آدمی ہے۔" بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی ممکنہ نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس وقت کوئی ٹرین پلیٹ فارم کے قریب آ رہی ہوتی تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔
حکام نے کیا کہا؟
پولیس نے بتایا کہ گاڑی کو ریلوے کوریڈور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس طرح یہ ٹریفک اور ریلوے کے حفاظتی قوانین کی واضح خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ڈرائیور کی شناخت دیما پور کے سگنل انگامی کے رہنے والے 65 سالہ شخص کے طور پر کی گئی ہے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیمیں اور ریلوے حکام جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور گاڑی کو بحفاظت پٹریوں سے ہٹا لیا۔ پبلک ریلیشن آفیسر (پی آر او) نے تصدیق کی کہ کسی مسافر، عوام کے ارکان یا ریلوے املاک کو نقصان نہیں پہنچا۔
ڈرائیوروں کے لائسنس منسوخ کرنے چاہئیں یا ان گاڑیوں پر پابندی ہو
حالانکہ، جسمانی نقصان کم ہونے کی وجہ سے بھی عوامی غصے کم نہیں ہوا۔ واقعے کے بارے میں مزید معلومات سامنے آنے پر سوشل میڈیا صارفین نے ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ ’حکومت کو ایسے ڈرائیوروں کے لائسنس منسوخ کرنے چاہئیں یا ان گاڑیوں پر پابندی لگانی چاہیے‘۔ ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ ’اگر گاڑی ضبط نہ کی گئی اور ڈرائیور کو بھاری جرمانہ نہ کیا گیا تو ایسے مزید واقعات ضرور رونما ہوں گے‘۔
واقعہ کیسے ہوا؟
حکام کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی لاپرواہی اور قائم کردہ حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ مہندرا تھار اور اس کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور دیما پور میں ریلوے پروٹیکشن فورس (RPF) کے تحت ایک کیس درج کیا گیا ہے۔