آسام کے مغربی کاربی آنگلونگ میں تشدد، دو افراد ہلاک، 38 پولیس اہلکار زخمی، وزیراعلیٰ کی صورتحال پر نظر
آسام کے مغربی کاربی آنگلونگ میں غیر قانونی غیر قبائلی بستیوں کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے دوران دو افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : December 24, 2025 at 9:49 AM IST
ناگون: آسام کے مغربی کاربی آنگلونگ ضلع کے کھیرونی میں جاری پرتشدد مظاہروں کے دوران منگل کو دو افراد ہلاک ہوگئے۔ وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے منگل کی رات سوشل میڈیا پر کہا کہ، بدھ کو پہاڑی ضلع میں حالات پر قابو پانے کے لیے مزید سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا جائے گا۔
ڈونگ کاموکا میں کاربی آنگلونگ کے چیف ایگزیکٹیو ممبر اور سینئر بی جے پی لیڈر تلیرام رونگھانگ کے گھر کو پیر کو آگ لگا دی گئی تھی۔ حکومت کی جانب سے حالات پر قابو پانے کی کوششوں کے باوجود کاربی آنگلونگ میں تیسرے دن بھی کشیدگی برقرار رہی۔ منگل کو مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ سے کم از کم 38 پولیس اہلکار زخمی اور دو مظاہرین ہلاک ہو گئے۔
ڈی جی پی ہرمیت سنگھ نے کہا کہ، "حالات کو قابو میں کرنے کے لیے ہم کل سے دونوں فریقوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کل حالات پرسکون ہوئے، لیکن دونوں طرف سے حملوں میں ہمارے 38 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے"۔ انھوں نے کہا کہ، ایک آئی پی ایس افسر بھی زخمی ہوا ہے۔ کل ہم نے انہیں ہراساں نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آج انہوں نے گیس سلنڈر پھوڑ دیے اور ہمارے خلاف شور مچایا۔
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے منگل کے روز کہا کہ وہ مغربی کاربی آنگلونگ میں پرتشدد مظاہروں کے دوران دو لوگوں کی ہلاکت کے بعد صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیکیورٹی اور امن کو یقینی بنانے کے لیے کھیرونی میں مزید سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے کہا، "میں مغربی کاربی آنگلونگ میں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ آج کی بدامنی کے دوران دو لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ امن برقرار رکھنے کے لیے کل کھیرانی میں مزید سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا جائے گا۔" ہم حالات کو معمول پر لانے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام متعلقہ افراد سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سرما نے کہا کہ، میری گہری تعزیت سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے۔ حکومت تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور تمام ضروری مدد فراہم کرے گی۔' آسام کے کاربی آنگلونگ ضلع میں ایک دن پہلے پرتشدد مظاہروں کے بعد منگل کو بھاری سکیورٹی تعینات کر دی گئی تھی۔
قبل ازیں، کاربی آنگلونگ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، نرولا پھنگچوپی نے ایک امتناعی حکم جاری کیا، جس میں بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کو 22 دسمبر سے اگلے احکامات تک نافذ کیا گیا ہے، تاکہ سماج دشمن عناصر کو نسلی یا فرقہ وارانہ فساد بھڑکانے سے روکا جا سکے اور جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔
تشدد زدہ علاقہ میں پانچ یا اس سے زیادہ لوگوں کا اجتماع سختی سے ممنوع ہے، اور شام 5:00 بجے سے صبح 6:00 بجے تک لوگوں اور نجی گاڑیوں کی نقل و حرکت سختی سے ممنوع ہے۔ اس حکم نامے میں عوامی مقامات پر جلسوں، جلوسوں یا دھرنوں پر بھی پابندی ہے۔ ہتھیار لے جانے یا پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اشتعال انگیز یا ملک مخالف تقاریر، پوسٹر یا دیواری تحریر نہیں ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر یا مائیکروفون پیشگی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیے جائیں گے۔
