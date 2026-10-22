آندھرا پردیش: لاٹھیوں کی علامتی جنگ میں چھڑ گئی اصلی لڑائی، ایک شخص ہلاک، 100 سے زیادہ لوگ زخمی
کرنول ضلع میں واقع دیوراگٹّو میں 'بنی' تہوار—لاٹھیوں سے لڑی جانے والی ایک روایتی علامتی جنگ—کے دوران تشدد بھڑک اٹھا۔
Published : October 22, 2026 at 11:57 AM IST
کرنول: آندھرا پردیش کے کرنول ضلع کے دیوراگٹّو میں 'بنی' تہوار کے دوران تشدد بھڑک اٹھا۔ لاٹھیوں کی اس علامتی جنگ جسے مقامی لوگ 'کرّلا سمرم' کے نام سے جانتے ہیں، کے دوران شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مالا ملیشور سوامی کی مورتیوں کے جلوس کے دوران منعقد ہونے والا یہ تہوار کسی میدانِ جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ تشدد آدھی رات کے بعد جلوس کے دوران شروع ہوا۔ گاؤں والوں نے پرانی رنجش کے تحت ایک دوسرے پر پتھروں، لاٹھیوں اور مشعلوں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ لاٹھیوں کے اس حملے میں الور کے رہائشی 28 سالہ پوتھو راجو کی موت ہو گئی۔ زخمیوں کا علاج الور کے سرکاری ہسپتال میں چل رہا ہے۔ دیوراگٹّو میں ابھی بھی کشیدگی برقرار ہے۔ ایک ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود، وہ لاٹھیوں کی اس جنگ کو روکنے میں ناکام رہے اور بے بس نظر آئے۔
تہوار میں 30 ہزار افراد کی شرکت
کرنول ضلع کے ہولاگنڈا منڈل کے دیوراگٹّو بنی تہوار کے دوران جب نیرنیکی تانڈا اور کوتھہ پیٹ کے گاؤں والے مالا ملیشور سوامی کی مورتیوں کو پہاڑی سے نیچے لا رہے تھے، تو اسی وقت الور، اریکیرا اور یلارتی کے گاؤں والے لاٹھیاں لیے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک ایسی تقریب ہے جو روایتی طور پر چلی آ رہی ہے۔ تاہم اس بار یہ حقیقی کشیدگی اور جھڑپ میں تبدیل ہو گئی۔
میدانِ جنگ کا منظر
ضلع ایس پی وکرانت پاٹل کی جانب سے پولیس کی بھاری نفری تعینات کیے جانے کے باوجود وہ لاٹھیوں کی اس جنگ کو نہیں روک سکے۔ روایتی طور پر لڑی جانے والی یہ جنگ اس بار انتقامی حملوں میں تبدیل ہو گئی۔ گاؤں کے مختلف لوگوں نے جان بوجھ کر ایک دوسرے پر جلتی ہوئی مشعلیں پھینکنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے خواتین سمیت کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ صورت حال تقریباً دو گھنٹے تک برقرار رہی۔ کچھ لوگوں کو لاٹھیوں کی لڑائی کے دوران جان بوجھ کر زمین پر گرا کر مارا پیٹا گیا۔ اسی دوران دھکا مکی اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔
حملے میں 100 افراد زخمی
ابتدائی جانکاری کے مطابق، اندازاً 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان تمام زخمیوں کو پہلے دیوراگٹّو کے ابتدائی طبی امدادی کیمپ میں ابتدائی علاج فراہم کیا گیا، اور جن کی حالت تشویشناک تھی انہیں ایمبولینس کے ذریعے الور کے سرکاری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ لاٹھیوں کی اس جنگ میں الور کے پوتھو راجو نام کے شخص کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہیں کئی لوگوں کے سر پھٹ گئے ہیں۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے بہتر علاج کے لیے انہیں ادونی کے سرکاری ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع ایس پی اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والی اس لڑائی اور پتھراؤ کو دیکھ کر بھی بے بس نظر آئے۔
"اس سال کے بنی تہوار میں بہت سے لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں اور ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ ہم نے یہاں آنے والے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی ہے۔ ان میں سے کئی لوگوں کے کان، ناک یا سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ابتدائی علاج کے بعد، ہم نے انہیں بہتر دیکھ بھال کے لیے ادونی منتقل کر دیا ہے۔"
— گیتا وانی، سرکاری ڈاکٹر، الور
حالات بدستور کشیدہ
اس دوران ضلع ایس پی نے کنٹرول روم سے مائیک کے ذریعے بار بار انتباہ جاری کیا گیا، لیکن تہوار میں شامل دیہاتیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صورت حال اس وقت قابو سے باہر ہو گئی جب ماضی کے برعکس گاؤں والوں نے بڑی تعداد میں ایک دوسرے پر جلتی ہوئی مشعلیں پھینکنا شروع کر دیں۔ آخری لمحات میں جب کوئی چارہ نہ بچا، تو پولیس کو ہیلمٹ پہن کر ہجوم کے بیچ کھڑا ہونا پڑا، لیکن تب تک جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ حالات اب بھی کشیدہ ہیں اور پولیس ملزمین کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔
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