گڑیابند، چھتیس گڑھ میں دو برادریوں کے درمیان تشدد، کئی گھر جلادیے گئے، پولیس پر پتھراؤ
دتکیا گاؤں میں دو برادریوں کے درمیان تصادم ہوا، جو تیزی سے تشدد میں بدل گیا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
Published : February 2, 2026 at 12:01 PM IST
گڑیابند، چھتیس گڑھ: چھتیس گڑھ کے گڑیابند ضلع کے دتکیا گاؤں میں اتوار کی رات تشدد بھڑک اٹھا۔ واقعے میں کئی مکانات جل گئے۔ بچانے کے لیے پہنچے پولیس اہلکاروں پر بھی پتھراؤ کیا گیا جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔
دتکیا گاؤں میں حالات کشیدہ کیوں؟
تقریباً ایک سال قبل گاؤں کے ایک مندر میں مورتی کی توڑ پھوڑ کے الزام میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مجرمانہ مقدمات میں ملوث عارف دو دیگر افراد کے ساتھ اس واردات میں ملوث تھا۔ تینوں کو حال ہی میں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد، وہ گاؤں واپس آئے اور گاؤں والوں کو دھمکیاں دینا اور مندر کے معاملے سے متعلق گواہوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔
اتوار کی صبح عارف اور دو دیگر نے مبینہ طور پر چار سے چھ نوجوانوں پر لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے ان کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی تھی جس سے دو برادریوں کے افراد کے درمیان تشدد ہوا تھا۔ مشتعل دیہاتیوں نے ملزمان کے گھروں اور گاڑیوں پر حملہ کر دیا، کئی گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ خواتین اور بچے اندر پھنس گئے۔
انہیں بچانے کے لیے پہنچنے والی پولیس پر پتھراؤ
گاؤں میں کشیدہ صورتحال کی اطلاع ملتے ہی گڑیابند پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاؤں والوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی جس کے نتیجے میں پتھراؤ ہوا، جس کے بعد لاٹھی چارج کیا گیا۔ تشدد میں دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔
گاؤں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے
صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، راجیم، فنگیشور اور قریبی پولیس اسٹیشنوں سے اضافی دستے طلب کیے گئے ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس اور گاڑی بند کے ایس پی ویدورت سرمور ذاتی طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے۔ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گاؤں میں کرفیو جیسی صورتحال ہے لیکن حالات اب بھی کشیدہ لیکن قابو میں ہیں۔
تینوں ملزمان گرفتار
گڑیابند کے ایس پی ویدورت سرمور نے بتایا کہ عارف نامی ایک سابق ملزم گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں پر حملہ کیا۔ اس نے دو دیگر قریبی دیہاتوں میں گاؤں والوں پر بھی حملہ کیا۔ مشتعل گاؤں والوں نے گاؤں میں ملزمان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ راجیم پولیس اسٹیشن میں تین ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ صورتحال نارمل ہے۔ ایس پی نے کہا کہ گاؤں والوں نے پولیس فورس پر اینٹ اور پتھر پھینکے جس سے کچھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔