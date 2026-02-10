شرمناک: بلیک میل کرکے اپنی ہی بہن کا کیا بار بار ریپ، شادی بھی کر لی، وہ حاملہ ہوگئی، موت تک عمر قید کی سزا
جب ماں کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی حاملہ ہے تو جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔۔۔
Published : February 10, 2026 at 5:05 PM IST
مچھلی پٹنم: آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں انسانیت کو شرمسار اور رشتوں کو تار تار کرنے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ وجئے واڑہ پوکسو عدالت نے ایک نوجوان کو اپنی ہی بہن سے شادی کرنے، اسے حاملہ کرنے اور بعد میں اسے بس اسٹینڈ پر چھوڑنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔
وجئے واڑہ پوکسو عدالت کے جج وی بھوانی نے پیر کو فیصلہ سناتے ہوئے ملزم پر 6,000 روپے کا جرمانہ اور متاثرہ کو 30,000 روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ لڑکی کو جلد از جلد پانچ لاکھ روپے کی سرکاری امداد ملے۔ رپورٹ کے مطابق ایک جوڑے کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں۔ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے والدین کچھ عرصے سے الگ رہ رہے تھے۔ ماں اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ کرشنا ضلع کے پمیڈیموکلا منڈل میں مانتاڈا میں رہتی ہے، جب کہ باپ اور اس کا بیٹا پرکاسم ضلع کے کونڈاپی منڈل کے پینٹالور میں آباد ہیں۔
پوری کہانی کیا ہے؟
2023 میں، اس کا 21 سالہ بیٹا مانتاڈا آیا، اور دعویٰ کیا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں سے ملنے جا رہا ہے۔ اس دوران اس نے اپنی 17 سالہ بہن کی کچھ نجی تصاویر لے کر اسے بلیک میل کیا اور متعدد بار اس کی عصمت دری کی۔ 2024 میں، وہ کرسمس کے لیے مانٹاڈا واپس آیا۔ وہ اس سے شادی کرنے کے ارادے سے اسے وجئے واڑہ کے ایک چرچ لے گیا۔ وہاں سے وہ اسے حیدرآباد لے آیا، جہاں اس نے کئی بار اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔
اس کے حاملہ ہونے کے بعد، بھائی نے اسے اونگول بس اسٹینڈ پر چھوڑ دیا:
ماں اپنے بیٹے کی کرتوتوں سے بے خبر تھی، اس نے بیٹے کو فون کیا اور بہن کو اس کے پاس بھیجنے کو کہا۔ گزشتہ سال فروری میں باپ بیٹا لڑکی کو اونگول بس اسٹینڈ پر چھوڑ کر حیدرآباد چلے گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد لڑکی کو کچھ دنوں تک بخار اور قے کی شکایت رہی۔ جب ماں نے اس کا طبی معائنہ کرایا تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی حاملہ ہے۔
جب ماں نے اپنی بیٹی سے اس بارے میں بات کی تو اس نے پوری سچائی بتائی۔ ماں کی شکایت کی بنیاد پر، پمیڈیموکلا پولیس نے نوجوان کے خلاف جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (POCSO) سمیت کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔
گڈی واڈا کے ڈی ایس پی دھیرج وینیل نے اس وقت پینٹالور میں ملزم کو گرفتار کیا تھا۔ عدالت میں اس مقدمے کی سماعت ہوئی۔ وجئے واڑہ پوکسو عدالت نے پیر کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم نوجوان کو موت تک عمر قید کی سزا سنائی۔
