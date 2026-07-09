وجے انکل! پلیز، ہمارے لیے بس چلا دو...نویں جماعت کے طالب علم نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کو جذباتی خط لکھا
وزیر اعلیٰ کوایک طالب علم کا خط جس میں انہیں پیار سے"وجے انکل"کہہ کر مخاطب کیا گیا اور خصوصی بس چلانے کی درخواست کی گئی۔
Published : July 9, 2026 at 5:29 PM IST
تھوتھکوڈی (تمل ناڈو): تروچندر کے سینتھل انڈاور گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کے نویں جماعت کے طالب علم نے ریاست کے وزیر اعلیٰ جوزف وجے کو ایک گہرا جذباتی خط لکھا ہے۔ خط کا سب سے دل دہلا دینے والا پہلو یہ ہے کہ طالب علم وزیر اعلیٰ کو ان کے رسمی عنوان سے نہیں بلکہ "وجے انکل" کے طور پر مخاطب کرتا ہے - یہ خطاب کی ایک شکل ہے جو تعلق اور پیار دونوں کی عکاسی کرتی ہے۔ بچے کا یہ خط انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔
خط میں کیا ہے؟
طالب علم نے لکھا: "میں تروچندر کے سینتھل انڈاور گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں نویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میرا اسکول میرے گاؤں سے 7 کلومیٹر دور واقع ہے۔ میری طرح اڈانگوڈی اور آس پاس کے دیہات کے بہت سے طلباء اس سرکاری اسکول میں داخلے کے لیے 20 کلومیٹر تک کا سفر کرتے ہیں۔ وہ طلباء جو بس 8بجے پکڑتے ہیں، اور 9 بجے کے بعد اسکول پہنچتے ہیں۔ اسی طرح شام 4:00 بجے تک اسکول سے نکلنے والے طلبا 5:00 بجے تک گھر واپس نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
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بچے کی معصومیت نے سوشل میڈیا پر دل جیت لی
جس طرح سے ایک بچے نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کو "انکل" کہہ کر مخاطب کیا اس قدر واقفیت اور اعتماد کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ یہ خط اب مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ غور طلب ہے کہ کچھ عرصہ قبل اسکولی تعلیم کے وزیر راج موہن نے اسکولی طلبہ کو درپیش نقل و حمل کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خصوصی بسیں چلانے کا اعلان کیا تھا۔ اسی درمیان طالب علم کی سیدھی سی درخواست نے اب پوری ریاست کی توجہ اس معاملے کی طرف مبذول کرائی ہے۔